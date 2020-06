O dispositivo Chromecast de próxima geração do Google, "Sabrina", parece estar próximo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma surpresa do desenvolvedor do Android 11 para Android TV foi lançada pelo Google, mas o mais interessante é que confirma a existência de um novo dongle baseado em Android TV.

Sabemos há alguns meses que o Google está planejando uma substituição para o Chromecast Ultra e que o dispositivo aparentemente tem o nome de Sabrina.

Este novo dispositivo parece ser mais um rival da Apple TV ou Fire TV, e não apenas um dispositivo para transmitir a partir do seu telefone. Parece ser um dispositivo bastante capaz, com suporte para Dolby Vision, um modo de jogo de baixa latência (potencialmente para trabalhar com o Stadia) e HDMI 2.1.

Não há muitos detalhes no vídeo - é apenas uma renderização de contorno de um dispositivo oval com o logotipo G conectado na parte traseira de uma TV. Mas houve inúmeros vazamentos e agora estamos começando a criar uma imagem de como será - essa forma oval já foi mostrada antes, por exemplo.

Esperamos que o dongle do Android TV seja lançado em breve, mas também esperamos que o Android TV seja renomeado como Google TV em algum momento, já que esse parece ser o caminho do pensamento do Google atualmente. Também existe a possibilidade de ter a marca Nest.

Certamente, teríamos pensado que o novo dongle poderia estar conosco na mesma época do lançamento do Android 11 - isso geralmente ocorre em agosto ou no início de setembro.

