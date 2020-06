Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você gosta de assistir TV, sabe como às vezes pode ser difícil encontrar algo novo para assistir. Atualmente, existem inúmeros serviços de streaming disponíveis em todo o mundo, com todos os tipos de programas disponíveis no Netflix , Disney + , Amazon Prime Video , Google Play e muito mais.

Se você se inscreveu em vários serviços, pode ser difícil descobrir o que está disponível onde.

Se você é como nós, também pode se perder com o que assistir. Sentindo que você já viu tudo e agora sabe o que assistir a seguir.

A boa notícia é que existem serviços para ajudar nisso.

No final de 2019, o Google anunciou um novo serviço " o que assistir " que apareceria diretamente nos resultados da pesquisa. Originalmente lançado nos EUA, esse serviço está sendo implementado mais amplamente.

Para sugestões amplas de visualização, você pode ir direto ao Google e simplesmente pesquisar "o que assistir ", fazendo com que você receba inúmeras sugestões de programas e filmes.

De lá, você verá inúmeras sugestões de vários lugares. Clique em cada filme ou programa e você poderá informar ao Google se já o assistiu, marcar como favorito em sua lista de observação ou clicar para comprar e assistir pelo Google Play Filmes.

Como alternativa, você verá uma opção para selecionar "provedores" - clique nela e poderá escolher os serviços de streaming nos quais está inscrito. Isso filtrará a lista do que assistir com base no que você tem acesso.

Você também pode escolher entre filmes e programas ou apenas programas ou apenas filmes. Você também pode filtrar por gênero e até pelo ator ou diretor, usando as opções na parte superior da página.

Se você estiver fazendo tudo isso em um telefone Android, também terá a opção de adicionar o que assistir à sua página inicial e ter acesso fácil a ela quando necessário.

Se você está procurando algo mais específico, basta alterar a pesquisa para se adequar ao seu humor. Pesquisas amplas simples, como "filmes de terror dos anos 80", "melhores filmes de suspense", "que filmes de ficção científica devo assistir" etc., fornecerão resultados filtrados e específicos de acordo com o seu humor atual.

Se você deseja obter todo o seu filme e mostrar recomendações em um único local, não procure mais, JustWatch.

Este é um serviço gratuito que você pode baixar para o seu dispositivo iOS ou Android ou usá-lo diretamente na web .

Você não precisa de uma conta para usar o JustWatch, apesar de ter uma é benéfica, pois você pode ensinar ao sistema o que quiser.

Quando você começa, é solicitado que você selecione vários filmes dos quais você já é fã. Em seguida, você pode escolher quais serviços de streaming você está inscrito. As recomendações sobre o que assistir são então personalizadas de acordo.

Você fica livre para percorrer as recomendações com base no que é popular, altamente classificado ou tendência em cada serviço. Depois de assistir a algo, você pode deixar o polegar para cima ou para baixo, dependendo do que pensou. Se você gosta de algo, também receberá recomendações com base nisso, ou seja, programas semelhantes que valem a pena assistir.

Tudo simples, tudo muito útil. Pegue sua compulsão.