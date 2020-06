Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há um novo dispositivo de hardware do Google em andamento que substituirá o Chromecast Ultra . Ele tem o codinome Sabrina e espera-se que ele seja um dispositivo Android TV completo, em vez de apenas um dispositivo de transmissão.

Vimos uma enxurrada recente de informações sobre este dispositivo, provenientes do firmware de pré-lançamento e adicionando a essa riqueza de informações mais informações sobre o hardware específico que Sabrina oferecerá, além de algumas das funções mais avançadas.

Toda essa informação é proveniente de XDA Developers, com muitos detalhes no link de origem abaixo, se você quiser saber mais. No entanto, há um código que sugere que o novo dispositivo do Google será equipado com o hardware Amlogic S905X2, uma plataforma quad-core comum em dispositivos de TV Android.

A plataforma suporta HDR10, HLG e Dolby Vision, então há uma boa chance de que todos esses formatos HDR sejam suportados pelo dispositivo.

Também parece que ele suporta um modo de jogo de baixa latência, provavelmente compatível com o Google Stadia . Faria muito sentido o Stadia ser acessível por meio de um dispositivo Android TV como este, potencialmente significando que você pode deixar o telefone de lado, mudar para jogos e pegar seu controle.

Este modo de jogo de baixa latência é sugerido pelo código para ativar esse recurso através do HDMI 2.1 - projetado para ser suportado pela TV. Algumas TVs permitem que essa opção - modo de jogo - seja acionada por um dispositivo de terceiros e parece que isso está sendo incorporado no novo dispositivo do Google.

Anteriormente, adivinhávamos que haveria alguns botões de atalho no controle remoto para serviços comuns, como você encontrará em um controle remoto Roku, por exemplo. Novamente, o código vazado sugere que o YouTube (naturalmente) e a Netflix provavelmente terão suporte a botões.

Em suma, quando você compara o que esse dispositivo oferece potencialmente em comparação com a oferta bastante complicada do Chromecast Ultra, parece muito mais atraente. A verdadeira questão é quando o Google lançará parte desse hardware. Os rumores estão se acumulando, mas atrasos parecem estar se arrastando nos planos de lançamento do Google.