Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google desenvolveu um novo media player de streaming, de acordo com materiais de marketing vazados que sugerem que ele está próximo do lançamento.

A XDA Developers obteve um vídeo vazado de uma versão de firmware de pré-lançamento e compartilhou capturas de tela deste vídeo para confirmar vários detalhes sobre o próximo dongle Android TV do Google, incluindo a aparência. A XDA Developers também afirmou que o dispositivo tem o nome de código Sabrina, mas não podemos deixar de pensar se será chamado de outra coisa quando finalmente for lançado.

Espera-se que o dispositivo apresente uma interface remota e fácil de usar, eliminando a necessidade de usar um Chromecast para transmitir conteúdo de um dispositivo móvel para uma TV. Embora o dispositivo seja uma reminiscência do Chromecast Ultra, ele deve ser mais poderoso, mesmo suportando comandos do Google Assistant. O vídeo de marketing vazado confirma que ele possui um controle remoto com um botão do Google Assistant.

O próprio media player de streaming parece ter um design oval e deve estar disponível nas opções de cores rosa, branco e preto.

Lembre-se de relatórios recentes alegando que o Google está trabalhando em um dispositivo com Android TV da marca Nest, que provavelmente custará US $ 80. Mas a empresa também cancelou a E / S do Google e adiou o evento Andriod 11, portanto não há indicação de quando seu novo dispositivo poderá chegar.

Estamos reunindo todos os rumores e vazamentos deste dispositivo em um guia aqui . Tentamos chamá-lo de Chromecast Ultra 2.