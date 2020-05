Nova data de lançamento, rumores e notícias do Google Chromecast Ultra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Chromecast foi anunciado originalmente em 2013, buscando tornar as TVs inteligentes, conectando diretamente à porta HDMI e fornecendo uma variedade de habilidades conectadas.

As versões mais recentes - o Chromecast Ultra e o Chromecast de terceira geração - foram anunciadas em 2016 e 2018, respectivamente, mas ainda assim cumprem a premissa original de conectar sua TV.

Mas há rumores de que o Google está tentando sacudir o Chromecast Ultra, com algo novo em andamento, o codinome Sabrina. O Google pode querer reposicionar esse dispositivo como parte da família Nest , então pode ser chamado de Nest Chromecast Ultra ou algo semelhante.

Aqui está tudo o que você precisa saber, com base em vazamentos e rumores até agora.

12-14 de maio foi o Google I / O

Pouco se falou sobre a próxima data de lançamento do dispositivo, mas faria sentido que o Google planejasse anunciá-lo durante o Google I / O. Com esse evento cancelado, ainda estamos esperando alguns anúncios em maio, mas é compreensível que a linha do tempo tenha caído.

No entanto, com a nova passagem remota por vários órgãos reguladores, acredita-se que o lançamento ocorrerá em breve.

Será semelhante ao Chromecast de terceira geração

Virá com um controle remoto

A existência de um novo Chromecast Ultra, que se chama codinome Sabrina, apareceu pela primeira vez em março de 2020. Esses detalhes alegavam que o novo Chromecast teria design semelhante ao atual Chromecast de terceira geração, por isso será um disco redondo suave que se conecta à sua TV via HDMI.

Ele também vem com um controle remoto, que se parece com um cruzamento entre o controle remoto da Apple TV e o controle remoto do Google Daydream. Acredita-se que este controle remoto tenha passado pela FCC e por outros órgãos reguladores, sugerindo novamente que o lançamento é mais cedo ou mais tarde.

Vai executar Android TV / Google TV

Permitirá a instalação de aplicativos do Google Play

Suporte 4K HDR

O novo Chromecast Ultra mudará de direção drasticamente em comparação com as versões anteriores. Até agora, o Chromecast era apenas um link entre sua TV e o conteúdo on-line, contando com um dispositivo separado para controlá-lo - seu telefone ou laptop, por exemplo.

Se novos rumores forem precisos, o novo Chromecast executará o Android TV - embora isso possa ser renomeado para o Google TV. Isso permitirá o acesso aos serviços atualmente abertos à Android TV - como instalações de aplicativos de entretenimento do Google Play -, mas também significa que ele possui uma interface de usuário que você pode controlar com o controle remoto.

Esperamos que o Chromecast ainda suporte a transmissão como os modelos atuais, mas permita um acesso mais fácil aos serviços por meio de controle remoto direto. Também é relatado que ele executará uma nova versão do Android TV que eleva o conteúdo fora dos aplicativos, para tornar a descoberta uma experiência mais natural, para competir melhor com a Apple TV e a Fire TV da Amazon.

Ainda esperamos que o novo Chromecast Ultra ofereça suporte a todos os formatos atuais, mas seja um dispositivo mais poderoso em geral.

Aqui estão todos os detalhes em ordem cronológica para o novo Chromecast Ultra.

Outros relatórios sugeriram que o novo Google Chromecast Ultra executará o Android TV, oferecendo uma interface de usuário completa, tornando-o um dispositivo muito mais acessível do que as versões anteriores. Também pode passar para a marca Nest.

Rumores sugeriram que o Google pode estar tentando alterar sua oferta de TV , renomeando o sistema Android TV como Google TV.

Um controle remoto do Google foi descoberto na FCC , supostamente o controle remoto de um novo Chromecast Ultra.

Hmmmm ... um Google Remote para um dispositivo desconhecido acabou de passar pela FCC ... https://t.co/nz0xBG8AtL pic.twitter.com/6gEQ35nR7g - Janko Roettgers (@ jank0) 10 de março de 2020

Os relatórios do 9to5Google detalham que o Google está planejando um Chromecast Ultra de segunda geração, incluindo um controle remoto. O controle remoto terá um microfone e um botão do Google Assistant, e o novo Chromecast também executará o Android TV.