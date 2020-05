O Google pode estar mudando de nome para Android TV para Google TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google gosta muito de trocar os nomes de seus produtos e serviços (estamos olhando para você, Google Hangouts Meet ), e parece que outro ajuste pode estar a caminho.

Uma fonte indicou ao 9to5Google que o Google está planejando outra nova marca, desta vez para a Android TV - com o novo nome Google TV à vista. É uma mudança que, como a maioria das que o Google faz, tem alguma lógica. Afinal, dos dois nomes de marca, o próprio Google tem uma capacidade de reconhecimento muito maior do que seu sistema operacional.

Ainda assim, existe um lado divertido dessa história no fato de que o Android TV na verdade foi chamado Google TV quando foi colocado em TVs pela primeira vez em 2010, antes de ser substituído pelo nome mais recente em 2014. Isso significa que a mudança futura, se isso acontecer, pareceria um pouco como o círculo da vida continuando a girar.

Também temos indicações de que um novo Chromecast Ultra está a caminho, com um controle remoto, aparentemente executando uma nova versão do Android TV, então uma possibilidade é que os dois possam iniciar em conjunto, mostrando alguns novos recursos e canonizando o novo nome, mas isso ainda não é oficial.

O Google está se afastando da marca Android de várias maneiras, na verdade, renomeando todos os tipos de produtos para se esconder sob a excelente marca Google, esteja você falando do antigo Android Market ou do Android Pay, mas se isso significa até o SO principal eventualmente, ele próprio pode ser alterado para um "Google OS" ou semelhante, é o que se pode imaginar.

Por enquanto, não há uma linha do tempo anexada a essa mudança no sistema de TV inteligente do Google, mas será interessante, pois o Alphabet continua a reposicionar sutilmente suas marcas para obter o máximo efeito.