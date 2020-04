Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google esteve bastante quieto na frente do Chromecast nos últimos dois anos, mas parece que uma nova versão do popular Chromecast Ultra poderia estar a caminho, com um novo controle remoto para levar para a mesa.

O boato está girando rápido neste caso, com indicações de que a nova iteração da tecnologia de fundição do Google foi planejada para ser apresentada no Google I / O, que é um dos muitos eventos de tecnologia deste ano que foram cancelados por razões óbvias.

Existem algumas fontes pequenas sobre as quais essa teoria se baseia - pelo menos dois dispositivos foram vistos na agência de certificação de Taiwan, a NCC, que é muito parecida com a FCC nos EUA. Uma lista é para um "Dongle" e a outra para um "Remoto". Elas são suficientemente vagas para serem outros produtos, mas o histórico de dongles do Google certamente aponta para um novo Chromecast.

Isso também coincide com os rumores existentes sobre o novo Chromecast Ultra com um controle remoto e dá credibilidade a alguns dos outros detalhes que estão sendo divulgados, incluindo o fato de que este controle remoto terá um botão dedicado do Assistente do Google e que o Chromecast gerenciará vídeos em HDR em 4K .

A adição de um controle remoto é um passo em uma nova direção para o Google, que anteriormente ignorou a idéia, mas talvez a popularidade do Fire TV Stick 4K da Amazon tenha convencido de que incluir um deles pode ser sensato.

Além dessa mudança, a expectativa é que o dongle em si mal seja modificado, além de passar para um sistema operacional Android TV e atualizar o design "G" de lado.