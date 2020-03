Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está trabalhando no acompanhamento do dongle Chromecast Ultra . E até adiciona a Android TV à mistura.

9to5O Google descreveu o dispositivo como um novo Chromecast Ultra que suporta conteúdo HDR 4K, mas é baseado na Android TV. Ele também será fornecido com um controle remoto que "se assemelha a um cruzamento entre o controle Daydream View e o controle da Apple TV". O player em si poderia se parecer com o Chromecast de terceira geração de 2018, com um acabamento mais suave e arredondado, um logotipo "G" e um conector HDMI.

A coisa toda será projetada para competir com Roku, Fire TV e Apple TV, mas, em vez de apenas servir aplicativos de streaming como o Netflix, também será possível transmitir conteúdo do seu telefone ou computador. O aspecto da Android TV provavelmente permitirá que o Google integre recursos como a pesquisa por voz do Google Assistant. O controle remoto deve vir com um microfone e um botão Assistente dedicado.

Se você precisar de mais evidências de que o relatório do 9to5Google é legítimo, observe que um controle remoto do Google passou recentemente pela FCC .

Quanto a quando o novo Chromecast pode aparecer, o Google deveria realizar uma conferência de desenvolvedores em maio, embora isso tenha sido cancelado devido a preocupações com coronavírus. Portanto, não está claro quando o novo Chromecast do Google será lançado, mas manteremos você informado à medida que aprendemos mais.