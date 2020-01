Google Play Filmes para oferecer suporte ao HDR10 +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Foi confirmado que o Google Play Filmes e TV oferecerá, no futuro, suporte para HDR10 + .

O HDR10 + é um padrão HDR dinâmico, apoiado pela Samsung, Panasonic e 20th Century Fox, projetado para rivalizar com o Dolby Vision , oferecendo melhor desempenho HDR. O uso de metadados dinâmicos significa que os níveis de brilho podem ser definidos para cada quadro ou cena, e não para o filme inteiro, como é o caso do HDR10 padrão.

Isso significa que você pode obter melhores resultados visuais, pois a tela sabe melhor o brilho dos destaques em todo o conteúdo que você está assistindo.

O Google Play oferecerá suporte ao HDR10 + em seu conteúdo UHD (onde são fornecidas informações sobre o HDR10 +), o que significa que você realmente obterá o melhor proveito do serviço. Obviamente, a ressalva é que o conteúdo UHD não está tão disponível no Google Play Filmes quanto em outros serviços, como o Netflix.

Isso terá o maior impacto para quem estiver transmitindo na TV, com vários fabricantes líderes oferecendo suporte ao HDR10 +, não apenas a Samsung e a Panasonic. Uma das grandes vantagens do HDR10 + é que ele realmente aumenta as TVs mais baratas, para que você não precise do OLED mais recente para tirar proveito dos recursos visuais aprimorados - é muito eficaz em telas menos brilhantes, pois permite maior controle.

Existem vários dispositivos móveis que também suportam HDR10 +. Naturalmente, há uma variedade de telefones Samsung, mas também modelos como OnePlus, Oppo e Xiaomi suportam o formato, embora nem todos possam acessar o conteúdo UHD (devido à falta de resolução da tela), então não temos certeza se esses dispositivos se beneficiarão imediatamente deste anúncio.

Não há informações sobre quando começaremos a ver o conteúdo HDR10 + no Google Play, mas espere isso em 2020.