Dicas e truques do Google Chromecast: como usar e configurar o Chromecast

(Pocket-lint) - Você provavelmente está lendo isto porque possui um Chromecast, mas não sabe o que fazer com ele além de transmitir vídeos do YouTube ou Netflix de seu dispositivo para uma TV. Bem, o Pocket-lint está aqui para ajudar.

Você pode usar o Chromecast para ligar magicamente sua TV, transmitir vídeos armazenados localmente para sua TV, espelhar sites e muito mais. Se você quiser saber mais sobre esses recursos, detalhamos várias dicas que irão aprimorar imediatamente sua experiência de streaming do Chromecast.

Claro, o Chromecast mais recente oferece a experiência completa do Google TV, junto com um controle remoto, o que significa fácil acesso a todos os seus programas favoritos - mas fará muito mais do que isso.

Você pode ligar simultaneamente a TV e o Chromecast e até mesmo mudar para a entrada HDMI correta sem nunca tocar no controle remoto da TV. Isso é possível porque o Chromecast é compatível com uma tecnologia comum chamada HDMI-CEC. Embora a maioria das HDTVs ofereça HDMI-CEC, pode ser necessário habilitar o recurso nas configurações da TV.

Assim que o CEC estiver ativado em sua TV, você poderá transmitir qualquer coisa de seu computador e dispositivo móvel. Sua TV será ligada automaticamente, em seguida, alterne para a entrada HDMI correta para o Chromecast e começará a transmitir seu conteúdo.

Magia, certo?

Você pode usar aplicativos como RealCloud Player, Plex, Beamer ou Videostream para transmitir vídeos salvos em seu computador para sua TV. Você também pode usar um atalho de teclado. Primeiro, baixe a versão mais recente do navegador Chrome. Em seguida, abra o navegador e pressione Control + O (Chromebook e Windows) ou Command + O (Mac).

Use o pop-up para selecionar seu vídeo. Lembre-se de que você pode selecionar arquivos de sua unidade local, unidade externa conectada e até mesmo locais de rede. Depois de escolher o arquivo, ele deve ser carregado no navegador. Você vai querer ir para o ícone de transmissão na barra do navegador e selecionar seu Chromecast para iniciar a transmissão instantaneamente.

Já discutimos como você pode transmitir vídeo local armazenado em seu computador, mas esta dica é um pouco diferente: você pode enviar fotos, músicas e vídeos armazenados em seu dispositivo móvel para sua TV. A transmissão é compatível com muitos aplicativos Android, incluindo o Google Fotos, que permite enviar fotos e vídeos diretamente para o seu Chromecast.

Você também pode espelhar seu telefone ou tablet Android na TV, o que significa que você pode transmitir tudo o que estiver na tela do seu celular para a tela grande, como aplicativos, ou apenas para fazer uma demonstração. Em muitos dispositivos Android, a opção de transmitir estará no painel Configurações rápidas na parte superior da tela, basta deslizar para baixo, tocar no ícone de transmissão e pronto.

Este deve ser bem conhecido entre os usuários do Chromecast, mas ainda vale a pena mencioná-lo para todos os leitores iniciantes: você pode transmitir o que quer que esteja vendo no navegador Chrome para a sua TV. Você deve primeiro baixar a versão mais recente do navegador Chrome e, em seguida, clicar no menu suspenso no canto superior direito com os três pontos verticais antes de selecionar Transmitir na lista de opções.

Um pequeno menu aparecerá, com uma caixa de Fontes no canto esquerdo inferior. Clique na seta para revelar as opções para transmitir a guia do navegador, a tela inteira ou escolher um arquivo do computador. A opção de guia obviamente espelhará apenas o que está visível na guia do navegador, enquanto a opção de tela inteira espelhará a tela inteira do computador. Depois de fazer sua escolha, clique no nome do dispositivo Chromecast para iniciar o espelhamento.

Este é um recurso realmente útil para apresentações.

É divertido transmitir do seu computador. Mas você deve manter o vídeo e outras coisas no modo de tela inteira no navegador Chrome o tempo todo para que sejam exibidos em tela inteira na TV. Isso não é tão divertido, porque torna impossível brincar com seu computador enquanto assiste TV.

Felizmente, existe uma solução alternativa. Ao transmitir do navegador Chrome, pressione Alt + Tab para alternar as tarefas. Isso ainda transmitirá seu conteúdo em tela inteira ... mas em segundo plano, permitindo que você use seu computador livremente.

Este é um jogo bobo que não aprimora sua experiência de streaming, mas faz você se sentir melhor. Você pode usar símbolos de Emoji e personagens para mudar o nome do Chromecast para algo mais criativo. Basta abrir o aplicativo Google Home e rolar para baixo até seu dispositivo Chromecast.

Toque na engrenagem de configurações no canto superior direito e selecione Nome. Toque na caixa do nome e você poderá inserir o novo nome. Digite o que deseja e, quando terminar, toque em "OK".

Você pode adicionar emoji simplesmente copiando e colando-os no campo do nome do dispositivo.

O Facebook Live oferece suporte para a tecnologia Cast do Google. Isso significa que você pode enviar uma transmissão ao vivo do Facebook para uma TV. Certifique-se de que seu dispositivo móvel e a TV com Chromecast estejam na mesma rede Wi-Fi.

Em seguida, basta abrir uma transmissão ao vivo do Facebook e clicar no ícone de transmissão que aparece na tela. É como transmitir qualquer outro conteúdo do seu telefone, como um vídeo do YouTube, mas é uma transmissão ao vivo do Facebook.

Com um pouco de conhecimento, você pode transformar seus alto - falantes Google Home ou Nest em um controlador ativado por voz.

Os alto-falantes ativados por voz do Google reconhecerão quando você solicitar que reproduzam programas do Netflix ou Disney + e, com a configuração adequada, você pode controlar a TV com a voz. Você poderá pedir a seu assistente para pular episódios, pausar e retomar a reprodução, ativar as legendas e até mesmo retroceder o que você está assistindo.

Para começar, você precisará de um dos dispositivos Nest e da versão mais recente do app Google Home. Você também precisará de um dispositivo Chromecast conectado à sua TV. Em seguida, você precisará de uma conta Netflix / Disney para vincular ao seu Google Home. No app Home, vá para o ícone "+" no canto superior esquerdo> Vídeos. A partir daí, vincule sua conta Netflix / Disney à sua conta do Google.

Lembre-se de que você também pode fazer tudo isso com os vídeos do YouTube. Tudo que você precisa fazer é acessar sua conta do YouTube por meio do aplicativo Google Home. Quando estiver tudo pronto, você pode começar a controlar o Netflix ou o YouTube usando o Google Home. Você pode dizer coisas como "Ok Google, reproduza House of Cards da Netflix na minha TV" ou "Ok Google, pause Stranger Things na minha TV" ou "Reproduza vídeos do John Oliver do YouTube na minha TV".

O Chromecast requer uma conexão Wi-Fi forte. O Google tem um adaptador Ethernet para Chromecast Ultra ou Chromecast com Google TV, que pode valer a pena considerar se você tiver um sinal de Wi-Fi fraco. O adaptador se parece com o cabo de alimentação do Chromecast, mas a extremidade do plugue tem uma pequena porta Ethernet para conectar um cabo Ethernet. Você pode encontrá-lo na Google Store.

Certifique-se de que o cabo Ethernet também esteja conectado ao seu modem e, em seguida, conecte a extremidade USB do adaptador ao Chromecast e conecte o Chromecast à porta HDMI da sua TV.

Você pode usar suas próprias fotos - ou escolher uma das imagens de seleção do Google - para mudar o plano de fundo do Chromecast. No app Google Home, selecione o Chromecast que você deseja personalizar e toque no menu de configurações no canto superior direito. A partir daí, selecione o modo ambiente. Você pode escolher álbuns do Google Fotos, álbuns do Facebook ou Flickr.

Você pode permitir que os convidados usem o Chromecast sem dar-lhes acesso ao seu Wi-Fi. Basta ativar seu Chromecast para o modo visitante nas configurações do dispositivo, e qualquer pessoa com o aplicativo compatível com Cast pode transmitir assim que a opção aparecer em seu dispositivo (se estiver a 25 pés do Chromecast).

Talvez você nunca precise usar esta dica, mas é útil saber, no entanto: caso seu Chromecast desenvolva um problema em que não funciona ou não funciona corretamente, você pode reverter o dispositivo para as configurações de fábrica .

Basta acessar o menu Configurações no aplicativo Chromecast em seu PC, Mac ou dispositivo móvel e, em seguida, abrir o menu suspenso no canto superior direito e selecionar Redefinição de fábrica. Simples. Você também pode restaurar as configurações de fábrica pressionando o botão do Chromecast por 25 segundos.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.