O que é o Google Chromecast e por que você deveria se importar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Chromecast é um dispositivo e sistema que você pode usar para enviar itens de um dispositivo para outro.

É fácil descobrir, configurar e usar. Com ele, você pode enviar um vídeo do YouTube no seu telefone para uma TV ou pode enviar um site no seu computador para a TV. E isso é apenas duas das possibilidades.

Para ajudar você a aprender o que é o Google Chromecast, como ele funciona e o que você pode fazer com ele, explicamos tudo o que você precisa saber sobre o dongle HDMI acessível.

O Chromecast é um dongle para sua televisão, conectando-se à porta HDMI da TV para adicionar funções inteligentes à sua TV, como o streaming da Netflix, por exemplo. O Chromecast se conecta à sua rede doméstica e pode ser controlado com seu smartphone. Isso permitirá que você abra um aplicativo de entretenimento no seu telefone e - via Chromecast - reproduza conteúdo na sua TV.

É importante ressaltar que ele usa o protocolo do Google Cast para obter esse conteúdo na sua TV. Portanto, é necessário o suporte da fonte que você está usando - serviços como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Chrome (o navegador), Android e muitos outros suporte suporte Google Cast.

O Google lançou o primeiro Chromecast em 2013, atualizou-o em 2015 com o Chromecast 2 e, novamente, 2018 com a terceira geração do Chromecast. Embora todos suportem conteúdo em HD total, esses modelos do Chromecast ficam progressivamente mais rápidos, com Wi-Fi mais forte para manter melhor a conexão.

Em 2016, o Google lançou o Chromecast Ultra , que funciona de forma idêntica aos seus antecessores, mas oferece a capacidade de transmitir fluxos de 4K. O Chromecast Ultra também suporta conectividade Ethernet e Wi-Fi, para garantir que você tenha uma conexão boa o suficiente para os fluxos mais exigentes. O Chromecast Ultra ainda é usado, pois é o dispositivo para colocar o Google Stadia na sua TV .

Há rumores de que o Google estará lançando um novo dispositivo Chromecast que é um pouco diferente. Com o nome de código "Sabrina", também está sendo chamado de Chromecast Ultra 2, porque suporta os padrões 4K HDR que o Ultra original faz.

O Google também ofereceu o Chromecast Audio . Diferentemente dos outros três Chromecasts, ele não suporta vídeo; o áudio permite "transmitir" sem fio aos alto-falantes e se conecta por uma conexão de 3,5 mm, embora essa versão não esteja amplamente disponível - principalmente porque a transmissão de áudio é amplamente suportada por alto-falantes inteligentes .

O importante a ser percebido sobre a transmissão é que não se trata de enviar o conteúdo do seu telefone para o dongle do Chromecast. Na grande maioria dos casos, tudo o que você está fazendo é usar o telefone para informar ao dispositivo Chromecast qual conteúdo reproduzir, apontando-o para a fonte. O Chromecast usa sua própria conexão para recuperar esse fluxo com a melhor qualidade possível.

Isso significa que, se você conectar um Chromecast Ultra a uma TV 4K, por exemplo, ele reproduzirá conteúdo 4K que não pode ser visualizado no telefone.

No entanto, se você estiver espelhando o telefone na TV ou visualizando um site, está enviando isso diretamente do telefone ou do computador diretamente para o Chromecast e ambos precisam permanecer conectados. Esse é o caso se você estiver usando a tela do dispositivo Android, uma guia do Chrome ou da área de trabalho do Chromebook.

Para que o Chromecast funcione, é necessário conectá-lo a uma entrada HDMI em uma TV / tela e conectá-lo a uma fonte de alimentação. No Chromecast, isso pode ser um soquete USB na parte traseira da sua TV. Para o Chromecast Ultra, ele precisa ser uma tomada de parede ou não há energia suficiente para funcionar.

Você também precisa de um dispositivo Android ou iOS compatível com a versão mais recente do aplicativo - agora chamada Google Home - instalada, ou precisa de um computador Windows, Mac ou Chromebook compatível com a versão mais recente do navegador Chrome instalada. O aplicativo Página inicial do Google é o mesmo aplicativo usado para controlar outro hardware do Google, como o Nest Hub, e para configurar o recurso de casa inteligente para controlar via telefone.

É importante que o Chromecast e o dispositivo ou o computador estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Caso contrário, você não poderá transmitir para a sua TV.

A configuração do Chromecast é realmente simples. O processo envolve conectar o Chromecast à porta HDMI da sua TV e a uma fonte de energia (via USB na TV ou em uma tomada), instalar o aplicativo móvel Google Home no dispositivo móvel para iniciar o processo de configuração e seguir a configuração do aplicativo. instruções.

O aplicativo encontrará automaticamente o Chromecast e solicitará que você o conecte à mesma rede Wi-Fi conectada ao seu dispositivo móvel.

Você também pode configurar o Chromecast para funcionar com seu computador. Simplesmente instale o navegador Chrome no computador e navegue até chromecast.com/setup no navegador para configurar o Chromecast (ou você pode instalar rapidamente a extensão do Google Cast).

Com o Chromecast, você pode transmitir filmes, programas de TV e fotos de aplicativos compatíveis com o Cast em smartphones e tablets Android, iPhones e iPads. Você também pode transmitir sites ou guias inteiros no navegador Chrome em computadores Windows, Macs e Chromebooks. Para gerenciar seu Chromecast, use o aplicativo Google Home ou a extensão do navegador Google Cast.

É importante ressaltar que não há interface com o usuário nem é necessário controle remoto - todo o controle vem do seu telefone ou computador.

Você também pode transmitir a tela do Android para a TV ou para aplicativos específicos do telefone, para o Chromecast, para compartilhar músicas ou fotos, por exemplo.

Tudo o que você precisa fazer - depois de configurar o Chromecast - é tocar no botão Transmitir em um aplicativo compatível com o Google Cast, como o YouTube, e o conteúdo aparecerá instantaneamente na sua grande TV.

No navegador Chrome no seu computador, você também pode tocar no botão Transmitir em um player de vídeo como o YouTube. Você também encontrará o botão Transmitir no seu navegador Chrome.

Quando estiver transmitindo, lembre-se de que todos os controles vêm do telefone - para que você queira reproduzir, pausar ou pular, faça isso no telefone.

A transmissão para sua TV é uma maneira simples de aproveitar seus aplicativos móveis em uma tela grande. Você pode usar seu dispositivo móvel ou tablet como controle remoto e controlar tudo, desde a reprodução até o volume.

No aplicativo Google Home, você pode tocar em O que está ativando para navegar pelo conteúdo de aplicativos compatíveis com o Cast que você já instalou. Você também pode tocar em Obter aplicativos para encontrar aplicativos compatíveis com o Cast que você ainda não instalou.

Alguns dos grandes aplicativos incluem:

Netflix

Amazon Video

Spotify

HBO Now

Hulu

Angry Birds com amigos

Assista ESPN

Google Fotos

Youtube

PBS Kids

Contração muscular

Pandora

BBC iPlayer

e milhares mais

Existem muitas opções de entretenimento para transmissão, mas usar o Chromecast para compartilhar suas fotos do seu telefone é realmente uma opção.

Alguns sites são compatíveis com o Google Cast. Atualmente, o YouTube, o Netflix, o Google Play Filmes, o Google Play Music e muito mais estão ativados para o Google Cast, e o Google disse que está adicionando novos o tempo todo. Você saberá se um site está ativado para transmissão ao ver o botão Transmitir no site no player de vídeo. Para sites que não são compatíveis com Google Cast, você pode usar a extensão Cast para visualizar o conteúdo na sua TV.

O Chromecast é ótimo, mas pode sofrer de alguns problemas. Aqui está o detalhamento principal:

O Chromecast não está listado como uma opção de transmissão: se você não conseguir ver o Chromecast, tente reiniciá-lo. É provável que não esteja conectado à rede e a reinicialização fará com que ele se reconecte à rede.

O Chromecast não se conecta ao seu Wi-Fi: se o Chromecast não se conectar, é possível que esteja com dificuldades para encontrar uma conexão. A melhor coisa a fazer é aproximar o Chromecast do seu roteador Wi-Fi - talvez em uma TV diferente. Em seguida, você pode conectá-lo e garantir que o software esteja atualizado e assim por diante. Como alternativa, você pode precisar de um reforço de Wi-Fi.

Seu telefone não está oferecendo transmissão de um aplicativo compatível: você deve localizar o ícone no aplicativo que deseja transmitir (normalmente no canto superior direito do aplicativo ou do vídeo) para iniciar a transmissão. Se você não conseguir encontrá-lo e estiver em um aplicativo compatível com transmissão, como o Netflix, é provável que seu telefone não esteja conectado à rede ou o Chromecast esteja offline. Se o seu telefone não detectar algo para o qual transmitir, ele não oferecerá ícone.

Você não pode controlar a transmissão depois de começar: Isso pode ser um problema: você começa a transmitir e, em algum momento durante o programa, seu telefone para de oferecer controle. Se você estiver assistindo à Netflix, por exemplo, não poderá parar o elenco e ele passará por mais alguns episódios. Tente reiniciar o telefone - ou procure outro dispositivo Android, o que pode indicar que algo está sendo transmitido. Se tudo mais falhar, talvez seja necessário desligar o Chromecast.

A qualidade do Chromecast parece ruim: o Chromecast reproduz automaticamente a mais alta qualidade que pode obter do fluxo. Se estiver com aparência de bloco, provavelmente é porque sua conexão de rede não é ótima. Verifique também se as configurações de HDMI na sua TV estão corretas para a qualidade que você está tentando transmitir.