O que é Google Chromecast e por que você deveria se importar?

(Pocket-lint) - O Google Chromecast é um dispositivo e sistema que você pode usar para enviar coisas de um dispositivo para outro.

É fácil descobrir, configurar e usar. Com ele, você pode enviar um vídeo do YouTube do seu telefone para uma TV ou pode enviar um site do seu computador para a TV. E essas são apenas duas das possibilidades.

Para ajudá-lo a aprender o que é o Google Chromecast, como funciona e o que você pode fazer com ele, explicamos tudo o que você precisa saber sobre o dongle HDMI acessível.

O Chromecast é uma família de dongles para sua televisão, que se conecta à porta HDMI da TV para adicionar funções inteligentes à sua TV, como streaming de Netflix, por exemplo. O Chromecast se conecta à sua rede doméstica e pode ser controlado com seu smartphone. Isso permitirá que você abra um aplicativo de entretenimento no seu telefone e - via Chromecast - reproduza o conteúdo na sua TV.

É importante ressaltar que ele usa o protocolo Google Cast para obter esse conteúdo em sua TV, portanto, é necessário que haja suporte da fonte que você está usando. Serviços como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Chrome (o navegador), Android e muitos outros suportam Google Cast.

O Google lançou o primeiro Chromecast em 2013, atualizou-o em 2015 com o Chromecast 2 e, em seguida, novamente em 2018 com o Chromecast de terceira geração. Embora todos suportem conteúdo full HD, esses modelos de Chromecast estão cada vez mais rápidos, com um Wi-Fi mais forte para manter a conexão melhor.

Em 2016, o Google lançou o Chromecast Ultra , que funciona de forma idêntica aos seus antecessores, mas oferece a capacidade de transmitir streams de 4K. O Chromecast Ultra também oferece suporte para conectividade Ethernet e Wi-Fi, para garantir que você tenha uma conexão boa o suficiente para as transmissões mais exigentes. O Chromecast Ultra ainda é usado, pois é o dispositivo que conecta o Google Stadia à sua TV .

O Google também ofereceu o Chromecast Audio . Ao contrário dos outros três Chromecasts, ele não suporta vídeo; em vez disso, o áudio permite que você "transmita" sem fio para alto-falantes e se conecta por meio de uma conexão de 3,5 mm, embora esta versão não esteja amplamente disponível - principalmente porque a transmissão de áudio é amplamente suportada por alto-falantes inteligentes diretamente.

O importante a perceber sobre a transmissão é que não se trata de enviar o conteúdo do seu telefone para o dongle do Chromecast. Na grande maioria dos casos, tudo o que você faz é usar seu telefone para informar ao dispositivo Chromecast qual conteúdo deve ser reproduzido, apontando-o para a fonte. O Chromecast então usa sua própria conexão para recuperar a transmissão com a melhor qualidade possível.

Isso significa que se você conectar um Chromecast Ultra a uma TV 4K, por exemplo, ele reproduzirá conteúdo 4K que você não pode ver no seu telefone.

No entanto, se você estiver espelhando seu telefone na TV ou visualizando um site, então você está enviando isso diretamente de seu telefone ou computador para o Chromecast e ambos precisam permanecer conectados. Este é o caso se você estiver protegendo a tela do seu dispositivo Android, uma guia do Chrome ou a área de trabalho do Chromebook.

Para que o Chromecast funcione, você precisa conectá-lo a uma entrada HDMI em uma TV / tela, bem como conectá-lo a uma fonte de alimentação. No Chromecast, pode ser uma entrada USB na parte traseira da TV. Para o Chromecast Ultra, deve ser uma tomada de parede ou não há energia suficiente para funcionar.

Você também precisa de um dispositivo Android ou iOS compatível com a versão mais recente do aplicativo - agora chamado de Google Home - instalada, ou precisa de um computador Windows, Mac ou Chromebook compatível com a versão mais recente do navegador Chrome instalado. O app Google Home é o mesmo que você usa para controlar outro hardware do Google, como o Nest Hub, e para configurar recursos de casa inteligente para controle por meio do telefone.

É importante que seu Chromecast e dispositivo ou computador estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Caso contrário, você não pode transmitir para sua TV.

Configurar o Chromecast é realmente simples. O processo envolve conectar o Chromecast à porta HDMI da TV e a uma fonte de alimentação (via USB na TV ou na tomada), instalar o aplicativo Google Home no seu dispositivo móvel para iniciar o processo de configuração e seguir a configuração do aplicativo instruções.

O aplicativo encontrará automaticamente seu Chromecast e solicitará que você o conecte à mesma rede Wi-Fi conectada ao seu dispositivo móvel.

Você também pode configurar o Chromecast para funcionar com seu computador. Basta instalar o navegador Chrome no computador e navegar até chromecast.com/setup no navegador para configurar o Chromecast (ou você pode instalar rapidamente a extensão Google Cast).

Com o Chromecast, você pode transmitir filmes, programas de TV e fotos de aplicativos compatíveis com Cast em smartphones e tablets Android, iPhones e iPads. Você também pode transmitir sites ou guias inteiros do navegador Chrome em computadores Windows, Macs e Chromebooks. Para gerenciar seu Chromecast, use o app Google Home ou a extensão do navegador Google Cast.

É importante ressaltar que não há interface de usuário e nenhum controle remoto necessário - todo o controle vem de seu telefone ou computador.

Você também pode transmitir a tela do Android para a TV ou de aplicativos específicos no telefone para o Chromecast para compartilhar músicas ou fotos, por exemplo.

Tudo o que você precisa fazer - depois de configurar o Chromecast - é tocar no botão Transmitir de um aplicativo compatível com o Google Cast, como o YouTube, e o conteúdo aparecerá instantaneamente na sua grande TV.

No navegador Chrome em seu computador, você também pode tocar no botão Transmitir em um player de vídeo como o YouTube. Você também encontrará o botão Transmitir no navegador Chrome.

Depois de transmitir, lembre-se de que todos os controles vêm de seu telefone - então, se você quiser reproduzir, pausar ou pular, faça isso em seu telefone.

Transmitir para sua TV é uma maneira simples de aproveitar seus aplicativos móveis em uma tela grande. Você pode usar seu dispositivo móvel ou tablet como um controle remoto e controlar tudo, desde a reprodução ao volume.

No app Google Home, você pode tocar em Whats On para navegar pelo conteúdo de apps compatíveis com Cast já instalados. Você também pode tocar em Obter aplicativos para encontrar os aplicativos compatíveis com Cast que você ainda não instalou.

Alguns dos grandes aplicativos incluem:

Netflix

Amazon Video

Spotify

HBO agora

Hulu

Angry Birds com amigos

Assistir ESPN

Fotos do Google

Youtube

PBS Kids

Contração muscular

Pandora

BBC iPlayer

e milhares mais

Existem muitas opções de entretenimento para transmitir, mas usar o Chromecast para compartilhar suas fotos de seu telefone é realmente uma opção.

Alguns sites são compatíveis com Cast. Atualmente, YouTube, Netflix, Google Play Movies e outros são compatíveis com Cast, e o Google disse que está adicionando novos o tempo todo. Você saberá se um site é compatível com Cast ao ver o botão Transmitir no site no player de vídeo. Para sites que não são compatíveis com Google Cast, você pode usar a extensão do Cast para visualizar o conteúdo na sua TV.

O Chromecast é ótimo, mas pode apresentar alguns problemas. Aqui está o detalhamento principal:

O Chromecast não está listado como uma opção de transmissão: se você não consegue ver seu Chromecast, tente reiniciá-lo. É provável que ele não esteja conectado à rede e reiniciá-lo fará com que ele se reconecte à rede.

O Chromecast não se conecta ao seu Wi-Fi: se o seu Chromecast não se conecta de jeito nenhum, pode estar tendo dificuldades para encontrar uma conexão. A melhor coisa que você pode fazer é mover o Chromecast para mais perto de seu roteador Wi-Fi - talvez em uma TV diferente. Em seguida, você pode conectá-lo e certificar-se de que o software está atualizado e assim por diante. Como alternativa, você pode precisar de um amplificador de Wi-Fi.

Seu telefone não está oferecendo transmissão de um aplicativo compatível: você deve localizar o ícone no aplicativo que deseja transmitir (normalmente no canto superior direito no aplicativo ou no vídeo) para iniciar a transmissão. Se você não conseguir encontrar e estiver em um aplicativo compatível com transmissão - como o Netflix -, é provável que seu telefone não esteja conectado à rede ou o Chromecast esteja offline. Se o seu telefone não detectar nada para transmitir, ele não oferecerá o ícone.

Você não pode controlar a transmissão depois de começar: isso pode ser um problema: você começa a transmitir e, em algum momento durante o show, seu telefone para de oferecer controle. Se você está assistindo ao Netflix, por exemplo, você não pode parar o elenco e ele irá devorar mais alguns episódios. Tente reiniciar seu telefone ou tente procurar em outro dispositivo Android, que pode dizer que algo está transmitindo. Se tudo mais falhar, pode ser necessário apenas desligar o Chromecast.

A qualidade do Chromecast parece ruim: o Chromecast reproduz automaticamente a mais alta qualidade que pode obter na transmissão. Se estiver bloqueado, provavelmente é porque sua conexão de rede não é boa. Verifique também se as configurações HDMI da TV estão corretas para a qualidade que você está tentando transmitir.

