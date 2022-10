Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O player da PBS America está agora disponível no Reino Unido, como parte da linha Freeview Play de serviços de TV gratuitos sob demanda.

Atualmente, ele está sendo lançado em todas as TVs e dispositivos habilitados para Freeview Play, e oferece programação documental, factual e artística para transmissão.

Inclui conteúdo como Frontline e as muitas séries sobre a história americana do renomado cineasta Ken Burns.

"Estamos entusiasmados em ser o parceiro de lançamento da PBS America no Reino Unido", disse o diretor comercial da Freeview Play, Deep Halder.

"Somos agora o lar de onze jogadores sob demanda, com mais de 95% da programação mais assistida do Reino Unido, ao lado de novos títulos exclusivos, todos de graça". Nunca houve um momento melhor para se tornar um telespectador Freeview Play".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O Freeview Play também oferece acesso a conteúdo sob demanda e catch-up através do BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Legend, STV Player, POP Player, e BBC Sounds. Você pode clicar para trás através do guia de programas eletrônico Freeview em sua TV e começar os programas que você pode ter perdido.

Alternativamente, os serviços podem ser encontrados através da interface Explore Freeview Play no Canal 100.

Ela está disponível em muitas TVs digitais e set-top-boxes gratuitos no Reino Unido. Você pode verificar se seu dispositivo está incluído na lista de fabricantes na lista de produtos da Freeview.

Escrito por Rik Henderson.