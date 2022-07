Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O aplicativo Explore Freeview Play para TVs inteligentes foi atualizado com um novo visual, uma seção adicional de conjuntos de caixas e gêneros de recomendação expandidos.

Há também agora a possibilidade de curadoria de listas de desejos em uma nova área de My Shows.

O novo design troca um fundo branco por um tema mais escuro, com as imagens sendo expandidas para mostrar mais o conteúdo.

Uma seção dedicada a conjuntos de caixas foi adicionada e pode ser navegada através da barra de menu na parte superior da tela. Aí você encontrará séries completas para serem exibidas por todos os parceiros da Freeview, incluindo BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 e UKTV Play. Ao colocar as caixas no mesmo lugar, fica mais fácil encontrar os programas e estações que você quer assistir sem ter que entrar em cada aplicativo individualmente.

As ferramentas de busca e recomendação da Freeview foram melhoradas em Explore Freeview Play também. Você agora recebe shows recomendados em vários gêneros adicionais, incluindo comida, música e artes, ciência e natureza, e história. Elas são adicionadas à linha de recomendações existentes em comédia, drama, entretenimento, etc.

"Estamos continuamente evoluindo e adicionando novos recursos gratuitos para que possamos oferecer um excelente valor aos consumidores", disse Owen Jenkinson, da Freeview Play.

Explorar o Freeview Play é facilmente acessível através do canal 100 da Freeview Play em TVs inteligentes habilitadas para o Freeview Play.

Escrito por Rik Henderson.