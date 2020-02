Freeview Play chega finalmente aos aparelhos inteligentes da Android TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Freeview anunciou uma parceria com o Google que finalmente trará sua plataforma Freeview Play para televisores equipados com Android TV.

Isso significa que os usuários da TV Android poderão lançar serviços de recuperação e sob demanda diretamente do EPG.

Os canais Freeview Play exibem canais de TV digital Freeview ao vivo com BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK e Horror Bites. Quando qualquer um dos programas suportados é clicado após o usuário retroceder no guia de programação eletrônico, eles são abertos automaticamente no respectivo aplicativo de streaming.

Ele já está disponível em outras plataformas de TV inteligente há algum tempo, mas será novo nos aparelhos esportivos de Android TV.

Novas TVs com a funcionalidade incorporada serão lançadas "em breve".

"Este acordo destaca a importância do conteúdo ao vivo e sob demanda para os telespectadores britânicos. Estamos muito satisfeitos que, com o Freeview Play, o Android TV forneça acesso aos melhores programas de TV para ainda mais pessoas sem a necessidade de assinatura", disse o CEO da empresa-mãe da Freeview, Digital UK, Jonathan Thompson.

Ainda não se sabe se a parceria poderá eventualmente resultar na funcionalidade Freeview Play sendo trazida para os decodificadores da Android TV, como a Nvidia Shield TV .

No entanto, é improvável, considerando que o elemento de canais ao vivo do serviço geralmente é entregue por uma conexão aérea, não por streaming.