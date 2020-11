O que é o Freeview Play e como posso obtê-lo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Freeview Play é Freeview, mas não como você o conhece.

Como o YouView / BT TV, o Freeview Play engloba o conteúdo online ao lado da TV linear. Agora também há um aplicativo móvel Freeview Play que oferece TV sob demanda diretamente em seu guia de programação eletrônico, para que você não precise procurar por aplicativos individuais de atualização.

Para ajudá-lo a se familiarizar com o que o Freeview Play oferece e quando e onde você pode vê-lo, elaboramos este guia rápido e prático.

O TDT básico é a oferta de TV digital gratuita para a grande maioria dos aparelhos de televisão do Reino Unido e um número igualmente grande de decodificadores. Oferece muitos canais de definição padrão, canais HD e Freeview + como padrão para gravação de vídeo pessoal.

O Freeview Play adiciona serviços conectados ao mix para que, dentro do EPG, você possa rolar para trás pelos últimos sete dias de programação e selecionar programas para assistir transmitidos pela internet que você possa ter perdido. Mais de 11 milhões de dispositivos foram vendidos até agora com a tecnologia voltada para o Reino Unido.

A tecnologia é um padrão aberto, o que significa que os fabricantes podem transmitir a experiência da maneira que quiserem, contanto que se aterem aos padrões acordados: a marca Freeview Play deve permanecer proeminente, por exemplo.

A Freeview tem parcerias com vários fabricantes de hardware, incluindo aqueles que fazem TVs e decodificadores. Os fabricantes incluem Panasonic, LG, Philips, Sony, Toshiba, Manhattan e Hisense.

Você pode ver uma lista completa de dispositivos habilitados para Freeview Play lançados até agora aqui

Não há custos associados ao Freeview Play além do que custa para comprar o equipamento. Portanto, ao contrário da Sky ou da Virgin Media, não há assinaturas, pois tudo é gratuito ou é gratuito para se atualizar.

O Freeview Play oferece acesso integrado aos principais serviços de catch-up da TV do Reino Unido: BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5 e o aplicativo UK TV Play. A UK TV permite que você acompanhe os programas de Dave, Yesterday, Really e Drama. Também há conteúdo atualizado dos canais da CBS no Reino Unido, incluindo CBS Reality. Agora você também pode obter conteúdo da BBC Sounds, incluindo acesso às 50 estações de rádio da BBC e conteúdo sob demanda.

O Freeview Play oferece 20.000 horas de conteúdo gratuito de catch-up TV (sem incluir TV ao vivo) de acordo com a organização por trás dele, que também diz que o Amazon Prime oferece cerca de 22.600 horas e Now TV 12.600 horas.

E isso além da lista de canais Freeview padrão - agora existem 70 canais de TV, 15 canais HD sem custo e mais de 25 estações de rádio disponíveis na plataforma.

O Freeview Play não oferece aplicativos de streaming separados, como Netflix ou Amazon Prime Video.

No entanto, também não há nada que impeça os fabricantes de incluir serviços adicionais em suas próprias plataformas inteligentes, o que fornece um grau de diferenciação entre aqueles que fornecem o hardware.

Por exemplo, a Humax inclui o Netflix em suas caixas Freeview Play, enquanto as TVs que adotam o Freeview Play oferecem muitos outros serviços de Smart TV fora da experiência Freeview Play. A LG, por exemplo, tem a plataforma de TV inteligente webOS completa, juntamente com as funções Freeview Play.

Freeview Explore é um serviço que oferece o melhor conteúdo diário dos canais on-demand disponíveis no Freeview Play. Ele tem sua própria guia no menu principal do Freeview Play e divide o conteúdo recomendado em 10 categorias.

O conteúdo não é baseado em seus hábitos de visualização, mas sim determinado pelas próprias emissoras, então é mais provável que você encontre conteúdo de nicho.

O Freeview agora possui um aplicativo móvel que permite a você transmitir ao vivo da BBC, ITV e Channel 4 e acessar conteúdo sob demanda do BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 e UKTV Play. O aplicativo não tem assinatura, então você pode usá-lo mesmo se não tiver um decodificador Freeview Play ou TV.

Os novos recursos do aplicativo incluem Planejar minha semana, permitindo que você crie sua própria lista de observação pessoal, uma seção exibida recentemente e uma busca rápida por canais favoritos.

Para deficientes visuais e auditivos. O Freeview Play também lançou um guia de TV acessível através do canal 555. Inclui texto para fala, ampliação de tela e filtragem de conteúdo, além de uma interface de usuário de alto contraste, se necessário.

Quando você seleciona 555, será perguntado como deseja acessar o guia - seja por texto para fala ou apenas mostrando programas com legendas.

Uma lista completa de dispositivos suportados para o guia de TV acessível está disponível no site Freeview .

Gostou disso? Confira O que é HDR?

Escrito por Rik Henderson e Dan Grabham.