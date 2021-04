Agora você pode ampliar no Portal TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Zoom agora está disponível no Portal TV do Facebook, para que você possa falar por meio do aplicativo de videochamada extremamente popular do conforto do seu sofá.

Ele foi previamente apresentado a outros dispositivos do Portal do Facebook , incluindo o original, Portal + e Portal Mini, em outubro do ano passado. Agora, o dispositivo que se conecta à sua televisão também pode fazer chamadas com o Zoom.

O GoToMeeting também foi adicionado, para que aqueles que o usam enquanto trabalham em casa agora podem usar o serviço em uma tela maior.

Claro, alguns podem preferir continuar a usar o serviço de videochamada do próprio Facebook por meio de seu dispositivo Portal TV, e tudo bem. Porém, ao adicionar o Zoom, ele oferece opções para que você possa se manter conectado com amigos, família ou colegas em várias plataformas sem precisar de vários dispositivos.

O Facebook também adicionou o Netflix ao dispositivo no ano passado. Esperançosamente, mais aplicativos virão em breve.

O Portal TV possui uma câmera inteligente alimentada por IA que faz panorâmicas e zooms automaticamente conforme você se move pela sala. Ele também possui uma configuração de multi-microfone para que as chamadas sejam claras e sem distorção (dependendo da largura de banda da Internet).

Ele se conecta a uma TV por meio de HDMI e também vem com um conjunto de livros de histórias interativos para crianças. Você pode descobrir mais em nossa análise completa aqui .

Escrito por Rik Henderson.