Portal do Facebook obtém Netflix e Zoom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook adicionou suporte para Netflix ao seu dispositivo Portal TV, com o aplicativo de videochamada Zoom prometido agora também disponível no Portal , Portal + e Portal Mini.

O Netflix foi adicionado para expandir a lista de serviços de streaming do Portal TV , que já inclui o Amazon Prime Video e, nos EUA, Showtime e Sling TV. O serviço mais recente está disponível em "todos os países onde o Portal é vendido": Austrália, Canadá, França, Itália, Nova Zelândia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

Um novo controle remoto também estará disponível, com botões de um toque para Netflix, Prime Video e Facebook Watch. Ele será enviado com novas unidades do Portal TV e estará disponível separadamente nas "próximas semanas".

O Zoom no Portal foi divulgado em agosto, mas já está disponível. Ele pode exibir até 25 pessoas na tela ao mesmo tempo e está novamente disponível onde quer que o Portal seja vendido.

Outras novas adições incluem novas histórias para a Biblioteca do Tempo de História, incluindo Obrigado, Omu !, Um Livro Infantil Sobre Pertencimento e Bolsa da Vovó.

Versões AR de alguns clássicos do Dr. Suess estão chegando neste outono, incluindo Hop on Pop e Há um Wocket no meu bolso!

O Portal agora está disponível em várias formas - ele fornece um serviço de videochamada fácil em dispositivos dedicados e por meio de um complemento de TV.

Escrito por Rik Henderson.