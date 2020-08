EE está oferecendo BT Sport in a Box incluindo um Google Chromecast

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EE anunciou uma oferta especial de acesso BT Sport - que está apelidando de BT Sport in a Box.

Disponível para EE para clientes mensais, a caixa está disponível por £ 45 e inclui três meses de acesso ao aplicativo BT Sport com dados inclusivos, três meses de acesso à tela grande (isso significa que você pode colocá-lo em sua TV) e um Google Chromecast incluído . EE diz que o pacote vale "pelo menos £ 75".

Normalmente, o EE oferece três meses gratuitos do BT Sport para pagar aos clientes mensais, então, se você ainda não o tiver feito, ele será adicionado automaticamente ao seu pacote BT Sport in a Box, dando-lhe seis meses de acesso. Como de costume, você será cobrado pelo acesso após esse período, mas é uma assinatura padrão de 30 dias, então você pode interromper a oferta a qualquer momento.

O pacote dá acesso a toda a linha de canais BT Sport: BT Sport 1, BT Sport 2, BT Sport 3, BT Sport ESPN e suas versões HD (portanto, não Ultra HD no BT Sport Ultimate). O Chromecast básico não é compatível com Ultra HD - você precisa do Chromecast Ultra para isso.

A lista de ações esportivas da BT inclui todos os jogos da UEFA Champions League e da UEFA Europa League - ótimo, já que ambas as competições terminam este mês - além de Premier League, FA Cup e muitos jogos do Gallagher Premiership Rugby, que também serão retomados este mês.

Escrito por Dan Grabham.