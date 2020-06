Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney supostamente levantou a limitação de streaming que colocou em seu serviço Disney + na primavera passada devido à pandemia de coronavírus.

De acordo com a Forbes , a Disney está removendo restrições a partir do final de junho de 2020, o que significa que os títulos 4K, HDR e Dolby Atmos no catálogo Disney + estão agora disponíveis para transmissão em qualidade total. O Disney +, lançado no Reino Unido e em alguns países europeus em 24 de março, reduziu sua qualidade de imagem e o suporte a Dolby Atmos há três meses, como parte de um esforço para diminuir a carga na internet, com todos trabalhando subitamente remotamente.

"Nós instituímos medidas para diminuir a utilização da largura de banda e, em algumas circunstâncias, o streaming de conteúdo nos formatos HD e UHD, incluindo o áudio Dolby Atmos, será limitado ou indisponível", anunciou a Disney + na época - ao lado de outros gigantes do streaming, incluindo o Netflix, todos revelou medidas semelhantes. A Disney + chegou a ser lançada no Reino Unido com cerca de "25% menos largura de banda", afirmaram vários relatórios.

Obviamente, essas restrições estão sendo removidas, o que, segundo a Forbes, está acontecendo bem a tempo da estreia de Hamilton, em 3 de julho.

A Disney + custa £ 5,99 / € 6,99 por mês no Reino Unido e na Europa, respectivamente. Está disponível em várias plataformas conectadas, incluindo iOS, Android, Amazon Fire TV, TVs inteligentes, consoles de jogos, PCs e Macs.

Para mais informações sobre o serviço, consulte nosso guia aqui.