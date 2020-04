Por que o HDR pode ser o salvador de serviços de streaming com restrição de largura de banda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Muito foi feito sobre a recente iniciativa de muitos provedores de streaming para reduzir a qualidade do streaming na Europa como resultado de uma solicitação da União Europeia.

Mas a Dolby entrou em contato para nos lembrar que o HDR (High Dynamic Range) não depende da largura de banda e pode, é claro, ser aplicado aos fluxos de definição padrão (SD).

O HDR oferece uma gama mais ampla de cores, equilibrando as áreas claras e escuras de uma imagem para que você não perca a qualidade em áreas muito claras ou muito escuras (geralmente são sombras). Há muito mais graduação do claro ao escuro do que na imagem SDR.

As entradas e saídas da solicitação de proteção de largura de banda da UE são muitas, inclusive que a solicitação parecia ter se originado de um único comissário da UE, enquanto organizações como a BT nos dizem que a demanda de banda larga permanece bem dentro da capacidade , mesmo da maneira como reutilizar essa largura de banda mudou um pouco em termos do uso e da utilização.

Os efeitos colaterais de uma redução na qualidade são uma perda de resolução ou uma imagem mais suave. Mas o HDR pode enfrentar esse desafio, permitindo que os espectadores vejam mais detalhes. Certamente, as imagens SD / HD ficarão melhores com o HDR ativado do que sem. Conversamos com Tom Lattie - diretor sênior de parcerias comerciais da Dolby - que nos explicou como a tecnologia HDR, como a Dolby Vision, pode ajudar.

"Ele adiciona mais detalhes e volta à imagem", explica ele. “Quando você fala sobre compactação de vídeo, uma das coisas que todo mundo faz - desde o início dos tempos - é que, para obter uma taxa de bits mais agressiva, você começa a fazer truques no processamento antes de codificar.

"Então, você reduz a resolução, remove os detalhes, sabe, você suaviza a imagem e esse pré-processamento permite que a imagem seja mais fácil de codificar. Obviamente, as ferramentas de codificação ficaram muito mais sofisticadas, então você vê um pouco imagens menos macias.

"Mas uma das coisas sobre o HDR é que você ainda tem maior contraste. Então, o olho humano percebe mais detalhes, mais contraste e, portanto, está ajudando a aliviar parte disso".

“Mesmo se você estiver transmitindo, digamos, para um iPhone, que é um dispositivo Dolby Vision HDR , a taxa de bits superior e a taxa de bits inferior têm HDR. Mesmo nessas resoluções mais baixas e uma das coisas interessantes sobre a alta faixa dinâmica, é que engana seus olhos para ver a diferença de contraste que seus olhos vêem como detalhes, que então a maioria das pessoas percebe como resolução versus faixa dinâmica.

"E, mesmo que você comece a suavizar a imagem para obter uma codificação mais agressiva, ainda poderá compensar isso com o HDR".

Um equívoco comum é que o HDR ocupa muita largura de banda, mas Lattie sugere que ele acrescente apenas “cinco ou 10% de sobrecarga em relação ao SDR na mesma resolução. Portanto, o HDR adiciona largura de banda adicional, mas é insignificante. ”

Também perguntamos a Lattie por que a percepção é de que o HDR parece estar conectado ao 4K na mente de muitas pessoas. “HDR, Dolby Vision e até som imersivo foram associados ao 4K, porque acho que muitos criadores de conteúdo lançaram esses formatos junto com o 4K, seja em Blu-ray ou em streaming.

"Minha equipe tem muito tempo com nossos parceiros de distribuição de conteúdo e até mesmo em pesquisas com consumidores - [é verdade que] agrupar os dois [4K e HDR] no marketing é muito mais fácil para as pessoas entenderem a diferença."

Lattie admite que é difícil fazer uma conversa com os consumidores sobre os benefícios do HDR. “Para ser honesto com você, acho que um dos desafios reais é que é como a velha corrida de megapixels ou velocidade de clock nos processadores. Você sabe tudo sobre o tamanho e a resolução da tela. Os consumidores realmente entendem 2K versus 4K. Isso é realmente um tipo de coisa simples e limpa de explicar.

"A alta faixa dinâmica versus a faixa dinâmica padrão é uma coisa realmente complexa, é uma daquelas coisas que quando você a vê, você a entende, mas é difícil de descrever."

O Dolby Cinema ajudou com isso. Mas é muito mais fácil mostrar a alguém e, quando a vêem, entendem. Eu acho que isso mudará à medida que mais serviços forem lançados com o HDR.

“Quero dizer, a Netflix tem milhares de horas agora, mas é um exemplo. A Amazon tem alguns shows, mas acho que com plataformas como o lançamento da Disney, você está vendo muito mais HDR. Eles voltaram e remasterizaram tantas coisas, e espero que ajude os consumidores [a entender mais a tecnologia]. ”