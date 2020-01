O que é o Dolby Vision? A própria tecnologia de TV HDR da Dolby explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Além do 4K, a maior tendência de TV lançada nos últimos anos é o High Dynamic Range, ou HDR . Já abordamos exatamente o que isso está em um artigo separado, mas, para confundir as coisas, os pioneiros em som Dolby têm sua própria versão chamada Dolby Vision.

A televisão nunca deixa de ter termos técnicos e abreviações, e acompanhá-los pode ser um pesadelo. Portanto, estamos aqui para explicar exatamente o que é o Dolby Vision, como ele difere do HDR10, quais fabricantes o suportam e qual conteúdo existe.

O Dolby Vision é uma versão do HDR projetada para evitar muito mais informações que podem fluir desde a criação do conteúdo original - em um estúdio de Hollywood, por exemplo - até a chegada desse conteúdo na sua TV. Essas informações são chamadas de metadados e carregam as informações de brilho de todos os quadros de um filme ou programa de TV, para que a TV (ou telefone ou tablet) saiba exatamente como exibir a imagem durante todo o filme.

Como essas informações existem para todos os quadros, são chamadas de metadados dinâmicos, enquanto o HDR10 padrão possui apenas um ponto de dados ou metadados estáticos. Portanto, resumindo, o Dolby Vision é um padrão HDR que usa metadados dinâmicos. O objetivo é fornecer melhores visuais e melhorar a qualidade da imagem.

A principal diferença entre o Dolby Vision e o HDR10 é a profundidade e o brilho da cor que o conteúdo e o equipamento são capazes de alcançar. O conteúdo do Dolby Vision é dominado até a profundidade de cores de 12 bits, em comparação com os 10 bits do HDR10 (que é onde o nome é o HDR10).

Você pode estar se perguntando, que diferença 12 bits faz sobre 10 bits. Bem, a profundidade de cores de 12 bits fornece acesso a mais de 68 bilhões de cores, em comparação com 1 bilhão com 10 bits. Isso significa que as cores que você vê nos filmes Dolby Vision e em TVs compatíveis devem ser muito mais precisas e como o diretor pretendia.

O conteúdo do Dolby Vision também pode ser dominado para um brilho de pico de 10.000 nits, mas no momento, nenhuma tela suporta isso; portanto, o conteúdo é realmente dominado para cerca de 4.000 nits. No entanto, está pronto para quando os monitores o suportarem.

O Dolby Vision IQ é uma evolução do padrão Dolby Vision que permite alterações na luz ambiente. Ele usa o sensor na sua TV para detectar os níveis de luz ambiente e pode ajustar o conteúdo do Dolby Vision para que tudo permaneça preciso.

Ao contrário de um estúdio profissional de classificação onde os mestres Dolby Vision são criados, sua casa média terá níveis de luz diferentes ao longo do dia - que podem ser luz do sol, iluminação artificial à noite ou talvez você desligue tudo na noite de cinema. O Dolby Vision IQ pode detectar essas alterações e ajustar o conteúdo adequadamente, para que as coisas não fiquem muito escuras ou muito claras porque o nível de luz na sala mudou.

O Dolby Vision IQ foi introduzido em 2020 e estará disponível nas televisões Panasonic e LG e não estará disponível em dispositivos móveis.

Para assistir ao conteúdo do Dolby Vision, você precisa do equipamento certo. O benefício das TVs Dolby Vision é que elas também podem suportar HDR10, mas as TVs HDR10 não podem usar o Dolby Vision; portanto, se você quer o melhor dos dois mundos, o Dolby Vision é o caminho a seguir.

Originalmente, o equipamento Dolby Vision tinha chips dedicados dentro dos quais liam os metadados e reproduziam as imagens. No entanto, como os processadores de TV se tornaram mais avançados, agora é possível ativar o Dolby Vision através de uma atualização de software . Mais recentemente, chegamos o suporte para smartphones, inteiramente baseado em software.

Os seguintes fabricantes oferecem suporte ao Dolby Vision em vários aparelhos de TV (não uma lista exaustiva):

LG

Panasonic

Philips

Sony

TCL

Hisense

Você observará que a Samsung não está na lista. Isso ocorre porque a Samsung é parceira em um formato rival chamado HDR10 +. Este é um sistema que também usa metadados dinâmicos, mas ainda é de 10 bits em vez de 12 bits. Muitas TVs recentes (Panasonic, Philips, Sony) suportam Dolby Vision e HDR10 +; você simplesmente não encontrará uma TV Samsung que ofereça suporte ao Dolby Vision.

O Apple TV 4K , o Google Chromecast Ultra e o Amazon Fire TV Stick 4K também são compatíveis com Dolby Vision, o que significa que você pode transmitir o conteúdo do Vision para uma TV compatível por meio desses dispositivos.

Você também pode comprar players Blu-ray Ultra HD compatíveis com Dolby Vision da Sony e Panasonic, entre outros.

Não vamos ignorar o HDR móvel nesta equação. Com o lançamento do LG G6, a Dolby Vision ganhou seu primeiro dispositivo móvel e, desde então, muitos outros entraram em cena. Desde o lançamento do G6, muitos outros dispositivos móveis foram lançados com suporte ao Dolby Vision.

Com muitas pessoas obtendo seu conteúdo de serviços de streaming, é aí que a maioria das pessoas experimenta o conteúdo Dolby Vision - sim, é suportado em alguns discos Blu-ray Ultra HD, mas são realmente serviços de streaming que estão fornecendo os produtos Vision. Por exemplo (novamente, não exaustivo).

Netflix

Apple TV + e Apple Movies

Disney +

Amazon Video

Isso produziu ótimos shows no Dolby Vision - por exemplo, Jack Ryan da Amazon, Altered Carbon da Netflix, muitos filmes da Apple ou The Mandolorian na Disney +.