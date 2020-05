O que é Dolby Atmos e quais alto-falantes você precisa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O cinema em casa não é apenas sobre a imagem, o som é igualmente importante. E ao longo dos anos, a qualidade da experiência de áudio em casa aumentou dramaticamente.

Não estamos mais confinados aos sistemas de som surround 5.1 e 7.1, podemos ter experiências totalmente semelhantes a cinema, graças à rápida aceitação do Dolby Atmos.

Disponível em filmes e até transmissões esportivas atualmente, o Atmos está fazendo pelo som o que Blu-ray e 4K Ultra HD fizeram pelo desempenho de vídeo.

Mas o que é Dolby Atmos? E por que é emocionante, mesmo que você não seja um audiófilo ou cinéfilo tradicional?

O Dolby Atmos utiliza o som surround de longa data, o conceito de cinema em casa, mas adiciona canais de altura extra para proporcionar um efeito de som mais envolvente no seu quarto. Em vez de ter sons de gotas de chuva ou um helicóptero se movendo na mesma altura que seus ouvidos com o 5.1, por exemplo, Atmos significa que você poderá ouvir a chuva caindo de cima ou um helicóptero se movendo de sua cabeça para a distância . Pelo menos, essa é a teoria.

Ele apresenta novas configurações de alto-falante, como 5.1.2, onde há cinco alto-falantes pela sala, um subwoofer e dois alto-falantes de canal de altura. Você também pode ter 5.1.4, 7.1.2 ou 7.1.4. Se você quiser um som extra baixo, você também pode adicionar um subwoofer extra ao mix.

Dolby Atmos não é definido pelo número de canais, por si só, mas pela capacidade aprimorada de oferecer essa experiência sonora mais imersiva. Essa é uma linha usada pela Dolby e pelas marcas de suporte à medida que uma ampla gama de dispositivos habilitados para Dolby Atmos é disponibilizada.

Para a melhor experiência possível do Atmos, os alto-falantes no teto são o caminho a percorrer.

No entanto, nem todos são capazes de facilitá-los; portanto, a abordagem mais comum em casa é fazer com que os alto-falantes Atmos disparem para cima para disparar o som até o teto e refletir de volta à posição de audição. E esta é a forma adotada hoje por muitos fabricantes de caixas acústicas, receptores AV e barras de som.

Para aqueles com alto-falantes separados tradicionais - como um sistema de som de cinema em casa - isso pode significar apenas a adição de módulos de atualização. A Onkyo, por exemplo, possui os alto - falantes SKH-410 que você coloca em cima dos suportes de chão esquerdo e direito existentes ou nas proximidades, em um suporte AV. Eles são dedicados ao Dolby Atmos e são levemente inclinados para rebater o som do teto e voltar à sua posição sentada.

Para acionar esses alto-falantes, sejam eles módulos de disparo para cima ou embutidos no teto, você precisará de um receptor AV compatível. A maioria das principais marcas de antivírus oferece suporte ao Dolby Atmos em todas as faixas e com preços diferentes para atender a diferentes orçamentos.

Mas esse não é o único caminho para obter o Dolby Atmos em sua casa.

Falamos como se estivéssemos assumindo que você tem espaço para uma configuração completa do som surround Atmos. E se você quiser o efeito de altura adicional, mas o espaço é um prêmio? Depois, você pode escolher uma barra de som Dolby Atmos.

A maioria das grandes marcas de áudio oferece barras de som Dolby Atmos de alguma forma. Muitos oferecem modelos com alto-falantes inspiradores incorporados na parte superior do corpo, alguns oferecem um efeito Atmos virtual, recriando um palco sonoro mais amplo para trazer essa imersão, mas sem disparar diretamente o som para cima.

Alguns anos atrás, eram apenas as barras high-end que tinham essa opção, mas estamos vendo uma seleção muito mais ampla de barras intermediárias que também oferecem o Atmos, o que significa que está ficando muito mais barato obter esse efeito de áudio aprimorado.

Uma grande parte do quebra-cabeça, é claro, é a fonte. Você precisa encontrar uma maneira de alimentar esse sinal Dolby Atmos nos seus alto-falantes. O ponto de partida para os fãs de filmes provavelmente será um reprodutor de Blu-ray. Desde que o Blu-ray player esteja configurado para emitir um sinal direto de fluxo de bits, o receptor ou a barra de som habilitado para Dolby Atmos deve poder decodificar o sinal e enviar os canais de altura para os alto-falantes Dolby Atmos.

É claro que você também precisará garantir que o disco Blu-ray que estiver assistindo tenha uma trilha sonora Dolby Atmos. Você pode verificar a parte traseira do estojo para ver se sim.

Alguns serviços de TV oferecem o Dolby Atmos - BT Sport Ultimate, por exemplo, se você tiver o decodificador 4K Ultra HD, o Atmos fornecerá o Atmos em alguns jogos de futebol ao vivo. A Sky também fornece Dolby Atmos em alguns eventos esportivos através de sua caixa Sky Q.

O streaming de mídia é outra área que promete fornecer trilhas sonoras Dolby Atmos, com serviços como Apple TV e Roku oferecendo suporte ao Dolby Atmos - embora, novamente, você precise conectar esses dispositivos a um receptor de algum tipo que suporte Dolby Atmos.

Você também pode usar um console de jogos, pois o PlayStation 4, Xbox One e Xbox One S suportam trilhas sonoras Atmos nos filmes, com alguns jogos adotando o formato também.

Existem também TVs que agora suportam Dolby Atmos. A LG afirmou, por alguns anos, oferecer som Atmos dos alto-falantes de suas TVs, por exemplo. Essa não é a experiência que você obteria de uma configuração completa - portanto, o Atmos precisa ser abordado com cautela, pois nem todas as experiências do Atmos são iguais.

Nos últimos tempos, alguns podem fornecer áudio Dolby Atmos através de uma porta HDMI compatível com a tecnologia HDMI eARC . Você precisa de um sistema de som ou barra que suporte o mesmo (eARC) e ele tende a ser encontrado apenas em aparelhos e dispositivos lançados em 2019 e acima.

Portanto, é provável que você ainda precise garantir uma fonte Atmos (serviço de streaming, Blu-ray), algo para lidar com o sinal (um receptor) e os alto-falantes para finalmente fornecer o som.

Como em qualquer novo formato, quando foi lançado, não havia muito conteúdo em Dolby Atmos. Um dos primeiros filmes a serem lançados com a trilha sonora do Atmos foi Transformers: Age of Extinction. Felizmente, os filmes com Atmos progrediram bastante desde então, tanto em qualidade quanto em quantidade. Muitos Blu-rays nas prateleiras terão uma trilha sonora do Atmos - então verifique sua coleção.

A BT TV adicionou a Atmos ao seu canal de esportes 4K Ultra HD. Os esportes ao vivo são mostrados com a altura adicionada desde 2017, mas para obtê-lo, você precisa ter o decodificador BT YouView + 4K Ultra HD.

A Sky Q adicionou Dolby Atmos às suas ofertas de conteúdo . O Atmos está disponível no canal Sky Sports Premier League, por exemplo, o que significa que todos os jogos exibidos têm canais adicionais de altura, resultando em uma experiência mais imersiva quando você está assistindo em casa.

A Netflix também oferece conteúdo Atmos, mas apenas através das TVs Xbox One, Windows 10 e / ou LG OLED (a partir de 2017).

A Apple também adicionou o Dolby Atmos ao seu Apple TV 4K . O lado bom da oferta da Apple TV é que ele é um dos poucos provedores que oferecerá a você Dolby Vision e Dolby Atmos em uma ampla variedade de títulos.

Nos últimos anos, vimos falar sobre Dolby Atmos em outros termos - não apenas no contexto da experiência de cinema em casa.

Lembre-se acima quando dissemos que Dolby estava falando sobre o Atmos não em termos de número de alto-falantes, mas com o objetivo de oferecer a melhor experiência de áudio possível? Esse mantra fluiu para dispositivos como laptops, tablets e telefones. Estamos vendo um número crescente de dispositivos que afirmam oferecer áudio "Dolby Atmos".

Na realidade (e isso é um pouco confuso), a marca Atmos, nesse contexto, não trata de decodificar esses canais e usar uma gama mais ampla de alto-falantes - trata-se de virtualizar uma paisagem sonora mais imersiva. Sim, esses dispositivos soam melhor quando o modo Dolby Atmos está ativado, mas não visa colocar objetos sonoros no espaço, como se você estivesse em casa a partir do seu sistema separado.

Portanto, use outras formas de Dolby Atmos (especificamente em dispositivos móveis) com uma pitada de sal - ele usa a mesma marca, mas não é a mesma coisa.