Disney+ Basic com anúncios agora disponíveis nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Disney lançou oficialmente seu plano para a Disney+ com suporte publicitário.

Tocado pela primeira vez há um mês, o novo nível básico da Disney+ custa US$ 7,99 por mês. São $3 a menos que a Disney+ Premium, mas contará com publicidade de mais de 100 marcas em todo o conteúdo transmitido.

Além disso, os assinantes da Disney+ Basic não têm acesso a alguns recursos Premium, tais como downloads para visualização offline e GroupWatch. A reprodução de áudio Dolby Atmos também está disponível apenas para assinantes Premium atualmente.

Ao contrário de alguns outros serviços de streaming com níveis suportados por anúncios, a Disney+ permite, no entanto, imagens 4K Ultra HD com HDR10 / Dolby Vision para seus membros Basic. Ela também inclui perfis, controles dos pais, streaming simultâneo em até quatro dispositivos e acesso a toda sua biblioteca de shows e filmes.

Uma assinatura Disney+ Premium custa $10,99 por mês, $109,99 por um ano nos EUA.

Há outras formas de assinar a Basic também, que incluem Hulu e ESPN+.

Um pacote Disney Bundle Duo Basic inclui a Disney+ (com anúncios) e a Hulu (com anúncios) por $9,99 por mês. Um pacote Disney Bundle Trio Basic inclui Disney+ (com anúncios), Hulu (com anúncios) e ESPN+ (com anúncios) por $12,99 por mês.

Há também um pacote Hulu (com anúncios) + TV ao vivo que inclui Hulu (com anúncios) + TV ao vivo, Disney+ (com anúncios) e ESPN+ (com anúncios) por $69,99 por mês.

No momento, o Reino Unido, a Europa e a maioria dos outros territórios da Disney+ fora dos EUA não oferecem um nível apoiado por anúncios.

Escrito por Rik Henderson.