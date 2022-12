EE Pocket-lint Awards 2022: serviço de streaming de TV do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As plataformas de streaming de entretenimento continuam a ir de vento em popa, e agora há mais opções do que nunca para a transmissão do conteúdo mais recente e melhor diretamente para sua TV, laptop ou smartphone.

É uma categoria muito disputada, com muitas opções excelentes que disputam o primeiro lugar.

Com avanços não apenas na qualidade do conteúdo exclusivo produzido para estes serviços, mas também melhorias na experiência do usuário e na qualidade das transmissões, há muito a se considerar.

Mas, em nossos prêmios anuais EE Pocket-Lint Awards, só pode haver um campeão. Aqui estão os resultados para 2022.

Serviço de streaming de TV do ano: Disney+

A Disney+ não existe há tanto tempo quanto alguns dos outros concorrentes, mas em um espaço de tempo relativamente curto, a plataforma se consolidou como uma assinatura obrigatória para fãs de quase todos os gêneros. Isto é especialmente verdade para os amantes da Marvel, fãs da Guerra das Estrelas e, é claro, para os fanáticos da Disney.

Com algumas das melhores programações originais, a maioria das quais está disponível em 4K com Dolby Vision e Dolby Atmos, a Disney+ oferece um excelente conteúdo com uma fidelidade soberba.

Quer você prefira as aventuras espaciais grandiosas do Star Wars Andor, a nostalgia cômica de Chip 'n' Dale Rescue Rangers ou a estranheza sombria do Cavaleiro da Lua da Marvel, há realmente algo para todos na Disney+.

Altamente elogiado: Netflix

Há uma razão para que o Netflix seja um dos serviços de streaming mais populares ao redor, e não é porque é um dos mais antigos, é porque fornece consistentemente algumas das melhores programações originais.

Em 2022, vimos Stranger Things continuando a tomar o mundo de assalto, a conclusão impressionante para Ozark e finalmente conseguimos revisitar a boneca russa favorita do culto - para citar apenas alguns shows em uma lista absolutamente lotada.

A Netflix também lançou este ano sua nova camada apoiada por anúncios, oferecendo uma opção mais barata para expandir seu já enorme público.

Enquanto a Disney+ ficou com nosso primeiro lugar, e a Netflix ficou em segundo lugar, nossos outros indicados ainda trouxeram muito para a mesa em 2022. O Amazon Prime Video continuou a oferecer excelentes espetáculos originais como o Senhor dos Anéis: The Rings of Power e The Boys. A Apple TV+ nos trouxe sucessos como Severance e Ted Lasso. A BBC iPlayer nos trouxe uma programação 4K HDR sem a necessidade de uma assinatura. E finalmente, agora nos trouxe Sky Originals e HBO hits como House of the Dragon.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento acontecendo no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Luke Baker. Edição por Britta O'Boyle.