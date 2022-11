Stream Guardians of the Galaxy Holiday Special na Disney+ agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você não tinha Kevin Bacon como aquele que você esperava para se juntar ao Universo Cinematográfico Marvel, mas aqui estamos nós - e um novo especial de Natal está nascendo.

Justo quando você pensou que Wakanda Forever era o grande lançamento da Marvel do ano, conseguimos um novo participante que o faz sair da água. Este curta (ish) filme dura menos de 50 minutos na Disney+, mas nele podemos ver as estrelas dos Guardiões da Galáxia enquanto eles tentam fazer o Natal perfeito do Senhor das Estrelas. E por alguma razão que envolve o seqüestro de Kevin Bacon.

Basta ficar comigo aqui, há uma razão. Muito provavelmente, há uma razão.

O foco principal de tudo isso são dois personagens que todos amamos, mas nunca conseguimos realmente o tempo de tela que eles merecem. Obviamente, isso é Drax e Louva-a-Deus, com a dupla fazendo um belo duo de comédia. Isso é até onde a descrição da coisa toda vai chegar aqui porque, francamente, discuti-la mais, correria o risco de arruinar o que poderia acabar sendo uma tradição de Natal para muitos.

Imagine um mundo onde todos nós assistimos às Férias de Natal da National Lampoon, Love Actually e Guardians of the Galaxy Holiday Special a cada Natal.

Aposto que você não estava à espera disso, não é mesmo? Você vai precisar de uma assinatura Disney+ para assistir, é claro, mas com tantas coisas ótimas disponíveis para transmitir, você realmente não pode errar.

Escrito por Oliver Haslam.