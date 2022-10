Disney+ é o novo lar do Doctor Who nos EUA e Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BBC e a Disney estão formando uma parceria para futuras séries do Doctor Who, com a Disney+ se tornando o novo lar para as próximas temporadas do programa fora do Reino Unido e da Irlanda.

Isso inclui a próxima temporada, apresentando Ncuti Gatwa como The Doctor, que estará disponível exclusivamente na Disney+ nos EUA e na Europa Central, e a BBC - incluindo o iPlayer - no Reino Unido e na Irlanda.

O apresentador de retorno, Russell T Davies, espera que a Disney+ ajude o programa a alcançar uma nova geração de fãs: "Eu amo este programa, e este é o melhor dos dois mundos - com a visão e a alegria da BBC e da Disney+ juntos podemos lançar a TARDIS em todo o planeta", disse ele.

Doctor Who voltará em novembro de 2023 com uma série de três episódios especiais estrelados por David Tennant como o 14º Doutor. Ele retorna ao papel que desempenhou de 2005 a 2010 (quando era o Décimo Doutor) como parte das comemorações do 60º aniversário do programa.

Ele então se regenera no Décimo Quinto Doutor, Gatwa, na estação festiva seguinte.

Aqueles que querem ver como Jodie Whittaker se tornou Tennant precisam assistir ao episódio especial recentemente exibido The Power of the Doctor.

Escrito por Rik Henderson.