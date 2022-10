Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com a Disney+ já tendo confirmado que lançará uma camada com suporte publicitário nos Estados Unidos, um novo relatório também tem essa camada perdendo características.

Essa nova camada da Disney+ fará com que as pessoas assistam aos anúncios em troca de um desconto de $3 por mês - elas pagarão $7,99 por mês ao invés dos usuais $10,99. Mas, embora muitos possam estar dispostos a assistir a anúncios para economizar algum dinheiro, eles também podem ter que se contentar com menos recursos. Particularmente características que lhes permitem ver conteúdo com amigos e familiares que não estão na mesma sala.

De acordo com o código descoberto pelo engenheiro Steve Moser, a camada Disney+ apoiada por anúncios não parece suportar nem o GroupWatch nem o SharePlay da Apple, dois recursos que permitem que as pessoas assistam ao mesmo conteúdo simultaneamente, mesmo quando em locais diferentes. Embora algumas pessoas possam nunca usar tais recursos, isto pode ser um golpe para aqueles que fazem uso pesado tanto do GroupWatch quanto do SharePlay.

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: " Groupwatch e Shareplay indisponíveis para contas na camada de anúncios" pic.twitter.com/KuTeJiCEtn- Steve Moser (@SteveMoser) 24 de outubro de 2022

Não está imediatamente claro por que esta decisão foi tomada, embora seja possível que seja uma limitação técnica relacionada com a forma como a Disney+ lidaria com os diferentes anúncios que dois espectadores distantes assistiriam.

Seja qual for o motivo, a Disney+ não é a única que está impedindo recursos para sua camada mais barata - a Netflix confirmou recentemente que aqueles que escolherem sua própria camada suportada por anúncios não poderão baixar conteúdo para visualização offline. Pelo menos não no lançamento.

Escrito por Oliver Haslam.