(Pocket-lint) - O próximo grande filme da Marvel, Ant-Man e The Wasp: Quantumania, recebeu seu primeiro trailer. Você pode vê-lo acima.

Além de Paul Rudd como o Ant-Man/Scott Lange, o novo filme da Marvel estrelará Evangeline Lilly como a namorada de Scott Hope van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lange (filha de Scott), e Jonathan Majors como Kang, o último supervilão da MCU que foi apresentado no ano passado em Loki. Juntos, com os pais de Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), a família explora o Reino Quântico - "interagindo com estranhas novas criaturas e embarcando em uma aventura que os empurrará para além dos limites do que pensavam ser possível", de acordo com a descrição da Marvel.

A família é toda transportada para o Reino Quântico depois que a filha de Scott, Cassie, constrói uma máquina que os envia acidentalmente para lá.

O reino quântico é uma dimensão no multiverso. É bastante secreto, e parece que Janet tem alguns detalhes sobre o tempo passado no reino que ela ainda não contou ao grupo. Além disso, não se esqueça: Depois dos eventos dos Vingadores: Infinity War, Scott ficou preso lá, e em Endgame, descreveu-o como seu próprio universo microscópico. Na verdade, os Vingadores aproveitaram as regras do tempo do reino para reverter a snap de Thanos.

Em San Diego Comic-Con, a diretora Peyton Reed provocou: "Ficamos entusiasmados em poder fazer um terceiro filme do Ant-Man e fazer uma trilogia. E sabíamos que, se fôssemos fazer isso, queríamos fazer algumas coisas de maneira diferente". Queríamos realmente virar à esquerda e fazer um filme que fosse ainda mais épico, mas ainda progredir a história destas dinâmicas familiares e tudo o que está acontecendo entre Scott e Hope e Cassie".

Reed continuou: "Cassie tem agora 18 anos e talvez Scott não saiba bem como se relacionar com ela como adulta porque perdeu esses cinco anos por causa dos eventos de Endgame...". E nós também sabíamos que queríamos colocar nossos heróis contra um adversário muito, muito formidável. Eu cresci lendo os quadrinhos e conhecia o personagem de Kang o Conquistador, que é um dos grandes e maus personagens dos quadrinhos, por isso, ser capaz de colocar nossos heróis contra Kang o Conquistador era uma coisa enorme para nós. Nós fomos grandes e também fomos pequenos".

O Homem-Formiga e os Destruídos": Quantumania chega aos teatros em 17 de fevereiro de 2023.

