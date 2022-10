A Disney+ agora suporta HDR 4K na PlayStation 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Disney lançou uma nova versão do aplicativo Disney+ para PlayStation 5.

A versão dedicada PS5 substitui a versão para PS4, à qual os proprietários do console atual foram restritos, até o momento. Ela finalmente eleva a qualidade da imagem para 4K HDR para muitos shows e filmes.

"Uma parte fundamental de nossa estratégia de expansão global é atender os consumidores onde quer que estejam, e é por isso que estamos entusiasmados em melhorar a Disney+ para usuários da PlayStation 5", disse o executivo da Disney streaming, Jerrell Jimerson.

"A capacidade de suportar a transmissão de vídeo HDR 4K na plataforma também melhorará a experiência de visualização para os fãs".

No momento em que escrevemos, não podíamos acessar a versão PS5 da Disney+ em nosso próprio console (no Reino Unido), por isso pode ser que a implementação demore um pouco para chegar a todas as regiões.

Quando isso acontecer, ele será encontrado na seção de mídia de sua tela inicial. Você também pode precisar substituir manualmente a versão PS4 do aplicativo, caso já o tenha usado. E lembre-se, se você o tiver armazenado em um disco rígido externo, o PS5 não funcionará a partir dessa fonte.

Os últimos episódios da última temporada de The Walking Dead começaram recentemente na Disney+ no Reino Unido. Assim como Andor, que já está se preparando para lutar com The Mandalorian como a melhor série de TV Star Wars.

Escrito por Rik Henderson.