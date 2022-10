Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hulu está prestes a custar mais $1 para o plano publicitário e mais $2 para o plano sem anúncios. O gigante do streaming está aumentando os preços em 10 de outubro. Se você quiser cancelar ou alterar sua assinatura antes que o aumento de preços entre em vigor, a Pocket-lint detalhou cada passo. É bastante simples e deve levar apenas um minuto para ser feito. Nós também mergulhamos na mudança de preços da Hulu.

Leia: O que é a Hulu Live TV e como ela funciona?

Quanto custa a Hulu agora?

A partir de 10 de outubro de 2022, você pode se inscrever na Hulu pelas seguintes tarifas:

Preço do plano publicitário da Hulu: $7 ,99 por mês (ao invés de $6,99 por mês)

,99 por mês (ao invés de $6,99 por mês) Preço do plano sem anúncios da Hulu: $14 ,99 por mês (ao invés de $12,99 por mês)

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Os preços dos pacotes da Hulu que incluem ESPN+ e Disney+ ainda não estão subindo, mas a Hulu tem mais aumentos de preços planejados para o final deste ano.

O pacote com a Disney+ sem anúncios, Hulu com anúncios e ESPN+ custará US$14,99 por mês (ao invés de US$13,99 por mês), enquanto o preço para a Disney+ sem anúncios, Hulu e ESPN+ permanecerá em US$19,99 por mês. A Disney também está lançando dois novos planos de anúncios mais baratos: $9,99 por mês para a Disney+ e Hulu; e $12,99 por mês para a Disney+, Hulu e ESPN+. Resumindo: a Disney lançou aumentos de preços em todos os três serviços de streaming este ano - mesmo incluindo Hulu com TV ao vivo. Você pode ver um resumo completo de todas as mudanças de preços no guia do Pocket-lint.

Como cancelar um plano de assinatura da Hulu

Com a Hulu, você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento.



Se você for cobrado através da Hulu e quiser cancelar sua assinatura, vá para a página de sua Conta em um computador ou navegador móvel da web. Selecione Cancelar em Sua Assinatura. Você pode ser mostrado com a opção de pausar sua assinatura - selecione Continuar para Cancelar. Quando você tiver cancelado, o status em sua página de Conta deve ser lido: "Sua assinatura será cancelada". A Hulu também enviará um e-mail de confirmação. Você continuará a ter acesso à Hulu até o final de seu ciclo de faturamento atual. Se você cancelar durante um período experimental, você perderá o acesso à Hulu imediatamente.

Se você pagar pela Hulu através de um terceiro, suas etapas para cancelar sua assinatura variarão. Na verdade, você pode precisar entrar em contato diretamente com o parceiro de cobrança. Selecione seu parceiro de cobrança da lista a seguir para ser encaminhado às páginas de suporte da Hulu para que cada um receba instruções específicas: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile, e Verizon.

Como mudar um plano de assinatura da Hulu

Precisa mudar para o plano mais barato da Hulu antes do aumento de preços? Não há problema. Você pode mudar facilmente os planos diretamente de sua página de Conta no site Hulu.com.

Se você for cobrado diretamente pela Hulu, faça o login na página de sua Conta em um celular ou navegador da Web. Procure a seção Sua Assinatura. Selecione Gerenciar Plano. Seu plano atual será destacado em verde. Para mudar para um plano diferente, alterne o plano que você deseja de Desligado para Ligado. Selecione Rever Alterações para confirmar. Você também pode gerenciar seus planos adicionais a partir da seção Assinatura. Basta ligá-los/desligá-los.

Se você pagar pelo Hulu através de um terceiro, seus passos para mudar sua assinatura irão variar. Na verdade, você pode precisar entrar em contato diretamente com o parceiro de cobrança. Selecione seu parceiro de cobrança da lista a seguir para ser encaminhado às páginas de suporte da Hulu para que cada um receba instruções específicas: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile, e Verizon.

Leia: Como baixar shows e filmes da Hulu

Deseja saber mais?

Confira os centros de apoio da Hulu para mais detalhes:

Escrito por Maggie Tillman.