Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um terceiro filme de Deadpool foi confirmado já em 2019, mas pouco foi revelado sobre ele naquela época.

Tudo o que sabíamos é que Ryan Reynolds voltará novamente como Wade Wilson e que o anti-herói finalmente fará parte do Universo Cinematográfico Maravilhoso.

Desde então, descobrimos que a Disney quer manter a classificação R para manter a integridade do personagem e corresponder ao tom dos dois primeiros filmes, e que Shawn Levy vai dirigir.

Também houve alguns novos desenvolvimentos interessantes recentemente. Aqui está então o que sabemos até agora.

Data de lançamento do Deadpool 3

Para chegar aos teatros em 6 de setembro de 2024

Embora Deadpool 3 ainda esteja no início de sua programação de produção, com filmagens que só começaram no final de 2022, o próprio Ryan Reynolds revelou que o filme deve chegar aos cinemas em 6 de setembro de 2024.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Elenco e equipe de Deadpool 3

Ryan Reynolds retornará como Wade Wilson / Deadpool, enquanto Leslie Uggams também é dito para retomar seu papel como Blind Al.

Talvez a maior notícia seja que foi confirmado que Hugh Jackman irá mais uma vez desembainhar suas garras adamantium como Wolverine.

Difícil manter minha boca fechada sobre este. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 27 de setembro de 2022

Shawn Levy, que trabalhou com a Reynolds no Free Guy e no The Adam Project, irá dirigir. Rhett Reese e Paul Wernick, os Stalwarts de Deadpool, escreveram o roteiro de um roteiro de Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin (Bob's Burgers).

Trama de Deadpool 3 e rumores

Ainda não há pistas sobre a história de Deadpool 3, exceto pelo fato de que ela fará parte da MCU e que Wolverine estará envolvido.

Também será classificado como R como os dois primeiros filmes, com o Kevin Feige dos estúdios Marvel desejando que o personagem mantenha o mesmo visual, sensação e senso de humor adulto de antes.

Onde assistir Deadpool 3

Ainda não foi totalmente confirmado, mas pensa-se que o Deadpool 3 terá uma apresentação teatral no final de 2024, chegando à Disney+ alguns meses depois.

Existe um trailer do Deadpool 3?

Embora ainda não haja um trailer completo, Ryan Reynolds publicou um teaser cômico em suas contas de mídia social em setembro de 2022. Você pode assisti-lo no topo desta página.

O que assistir antes de Deadpool 3

Naturalmente, antes de assistir ao Deadpool 3, é sábio assistir aos dois primeiros filmes. E, como o terceiro vai co-estrelar Hugh Jackman como Wolverine, todos os filmes X-Men e Wolverine valem um trocadilho também.

Nenhum deles faz parte do MCU (ainda), mas preparam as bases para os personagens.

Ainda não sabemos como Deadpool se encaixará na continuidade dos filmes e programas de TV da Marvel, mas considerando os filmes acima e todo o catálogo da MCU estão disponíveis agora na Disney+, freqüentemente em HDR 4K (Dolby Vision) e com som Dolby Atmos, o mundo é sua ostra.

squirrel_widget_187869

Escrito por Rik Henderson.