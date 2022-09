Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O cinema secreto já vai a lugares há algum tempo - de origens humildes, a lista de franquias com as quais o titã do evento imersivo tem trabalhado agora só melhora.

Tendo já conquistado o universo de Star Wars e amarrado as coisas com a Netflix via Stranger Things, seu último programa em Londres traz a Marvel para o rebanho. Nós nos dirigimos aos Guardiões da Galáxia: The Live Immersive Experience (seu título completo e verbalizado) para ter uma noção de como essa parceria se moldou.

Um mundo totalmente novo

Para quem é novo no conceito, o Cinema Secreto oferece a chance de mergulhar numa recriação de alguma parte de um mundo fictício. Em casos passados que significavam andar pelo Mos Eisley de Guerra nas Estrelas, ou Blade Runner's Los Angeles, ver as vistas e interagir com um elenco de atores em caráter.

Neste caso, alguns locais familiares aos fãs dos Guardiões da Galáxia estão abertos para exploração, todos alojados em um espaço industrial perto de Wembley.

Está tudo dentro de casa, mas isso não impediu a equipe do Cinema Secreto de fazer mágica em alguns pontos turísticos impressionantes, desde a neve espacial de Contraxia até o brilho da subclividade de Nowhere.

Há sinalização divertida por toda parte e um monte de recantos e recantos para explorar se você se dedicar o suficiente para farejar todas as pistas possíveis.

Dito isto, não podemos dizer que o mundo esteja à altura do trabalho do Cinema Secreto no Star Wars ou Blade Runner, por exemplo - e isto pode muito bem ser porque, por toda sua popularidade, o mundo cinematográfico que os Guardiões ocupam é uma fatia menos vívida por comparação.

Ainda assim, mesmo com essa ressalva, você ainda achará este um lugar realmente envolvente para estar apenas por algumas horas, e isso é ajudado pelo sempre entusiasmado elenco de atores.

Storyville

O cinema secreto descobriu claramente que a melhor maneira de envolver toda uma audiência de participantes na história de seu mundo é dar-lhes uma causa central para se reunirem atrás.

Desta vez, é a idéia de que os clãs piratas dos Ravager, dos quais cada um dos participantes faz parte, precisam se unir contra o colecionador nefasto. Este "nós contra o sistema" não é muito novo nesta fase, mas funciona, então por que consertá-lo?

Como sempre, isto significa que a ordem da noite é conversar com qualquer pessoa com uma roupa suficientemente boa que provavelmente seja um ator, para descobrir o que está acontecendo e em que ação você pode entrar.

No decorrer de um par de horas, nosso grupo ajudou a resgatar e contrabandear uma vítima de seqüestro, negociou um acordo para um pedaço valioso de contrabando, descobriu uma mensagem secreta do próprio Rocket e ainda encontrou tempo para desfrutar de algum tempo parado longe das pressões da história principal.

As melhores experiências do cinema secreto deixam você se perguntando o que havia naquela sala fechada em que você não entrou, ou subiu aquele lance de escadas que você não conseguiu subir, e os Guardiões da Galáxia têm aquela sensação de "Eu gostaria de fazer isso novamente para ver o que seria diferente". É para isso que viemos ao cinema, pessoal.

Dito isto, a história em si não é exatamente de qualidade Pulitzer, e as coisas ficaram um pouco confusas quando se tratou de participar das grandes batidas da história. Enquanto estas são bem coreografadas, elas se tornam um pouco caóticas quando todos estão pressionados a tentar assistir, algo que é difícil de evitar.

As coisas chegam a uma grande cabeça com um set-piece maior envolvendo os Guardiões fazendo coisas de Guardiões, embora nessa nota ficamos ligeiramente desapontados ao ver Rocket and Groot marginalizados - encontrar uma maneira de fazer seus personagens usando efeitos práticos teria sido algo e tanto.

No entanto, o stagecraft ainda é repetidamente excitante, com detalhes como o Yondu's whistle-steered Yaka Arrow brilhando em sua verosimilhança.

Para assistir ou não assistir

Depois de suas Coisas Estranhas experimentar experiências mais curtas que saltam a parte "sentar para ver um filme" de sua fórmula, o Cinema Secreto fez disso um extra opcional para os Guardiões da Galáxia.

Pague uma dose completa e você entrará em uma sala de projeção para assistir ao segundo filme com alguns efeitos realmente sólidos de iluminação imersiva, mas você também pode simplesmente optar por participar da experiência imersiva, e depois sair.

Pensamos que isso seria um erro, em geral - ser capaz de sentar e ver o mundo que você explorou em todos os seus detalhes é uma ótima maneira de reforçar o que você fez durante seu tempo no filme, e também uma boa maneira de relaxar.

Mais uma vez, porém, estamos um pouco decepcionados com a falta de extras imersivos, além de alguma iluminação fria. Parece que os dias de atores que imitam momentos-chave ou brigas estão terminados, e embora alguns possam ter achado esses momentos patetas, nós os amamos.

Isso significa que o filme se sente mais separado da experiência, o que pode ser parte do objetivo, mas isso é um alisamento de uma borda divertida e peculiar que os programas mais antigos ofereciam.

Ainda assim, a realidade é que, mesmo quando ele se escalona, ainda há uma alquimia única em jogo quando você se compromete corretamente com uma noite com o Cinema Secreto. É como jogar Dungeons and Dragons com um conjunto inteiro, elenco e equipe para permitir suas façanhas, e isso é tão divertido quanto parece.

Escrito por Max Freeman-Mills.