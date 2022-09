Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você estava vivo nos anos 90, especialmente quando era criança, então você cresceu observando o Hocus Pocus. A comédia de fantasia estrelada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy recebeu críticas mistas e não foi um sucesso de bilheteria quando estreou em 1993. Mas agora, é um clássico culto e um relógio obrigatório para todos na Halloweentime. Os fãs têm implorado à Disney para fazer uma seqüência, e isso finalmente está acontecendo.

O Hocus Pocus 2 está previsto para ser lançado na Disney+ neste outono. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a tão esperada seqüela, incluindo sua data de lançamento, detalhes de fundição, trailers, e para onde enviar.

Hocus Pocus 2 (2022): O que você precisa saber

Primeiro, vamos falar sobre o Hocus Pocus original. O filme estreia em Salem, Massachusetts, nos anos 1600 e mostra um convênio de bruxas malvadas (Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy) que se alimentam de uma canção e se alimentam de suas almas. Conhecidas como as Irmãs Sanderson, elas são capturadas pelos habitantes da cidade e enforcadas por matar uma menina, Emily Binx, e pelo desaparecimento de seu irmão, Thackery.

Hocus Pocus salta então para os anos 90, onde vemos o adolescente Max Dennison (Omri Katz), que se mudou recentemente para a cidade. Ele explora uma casa abandonada com sua irmã Dani (Thora Birch) e sua nova amiga, Allison (Vinessa Shaw). Allison, que é supersticiosa, conta-lhes sobre as bruxas de séculos atrás que viviam na casa. Os Dennisons dispensam sua história, mas então, Max acende uma vela de chama negra e acidentalmente ressuscita as Irmãs Sanderson. Agora, com a ajuda de um gato mágico, que na verdade é Thackery, as crianças devem roubar o livro de feitiços das bruxas para impedir que elas se tornem imortais.

Então, por que tudo isso é importante de se saber? Bem, no Hocus Pocus 2, três jovens acendem novamente a vela de chama negra e trazem acidentalmente as Irmãs Sanderson de volta a Salem dos tempos modernos. Como os Dennisons, elas devem descobrir como impedir que as bruxas sedentas de crianças causem estragos e se tornem imortais. A melhor parte sobre a seqüência é que Midler, Parker e Najimy repreenderam todos seus papéis.

Hocus Pocus 2 (2022): Data de lançamento

Data de lançamento do Hocus Pocus 2: 30 de setembro de 2022

O Hocus Pocus 2 está programado para ser lançado em 30 de setembro de 2022. É um streaming exclusivo, portanto não estará disponível para assistir em cinemas.

Hocus Pocus 2 (2022): Como assistir

Hocus Pocus 2 é um filme da Disney -- por isso está estreando exclusivamente na Disney+. Atualmente, o serviço de streaming custa $7,99 por mês nos EUA, mas isso deverá aumentar em breve.

Hocus Pocus 2 (2022): Elenco

Entre os membros do elenco de volta estão Bette Midler como Winifred Sanderson, Sarah Jessica Parker como Sarah Sanders, e Kathy Najimy como Mary Sanderson. São três irmãs Sanderson. Os novos membros do elenco incluem Whitney Peak, Lilia Buckingham e Belissa Escobedo. Elas são estudantes do ensino médio (Becca, Cassie e Izzy, respectivamente) que trazem as Irmãs Sanderson de volta.

Outros membros do elenco incluem:

Tony Hale interpreta o prefeito de Salem e o pai de Cassie, Sam Richardson

A proprietária da Olde Salem Magic Shoppe (antiga casa Sanderson) é Hannah Waddingham, uma personagem chamada The Witch

Froy Gutierrez interpreta Mike, o namorado de Cassie

Taylor Paige Henderson interpreta uma jovem Winnie Sanderson

Juju Brene interpreta uma jovem Sarah Sanderson

Nina Kitchen interpreta uma jovem Mary Sanderson

Hocus Pocus 2 (2022): Reboques

Até agora, a Disney lançou um reboque teaser (abaixo), uma reação Sanderson Sisters ao teaser (abaixo), e um reboque completo (no topo desta página).

Teaser Trailer | Hocus Pocus 2 | Disney+

Reação do Reboque | Hocus Pocus 2 | Disney+

Hocus Pocus 2 (2022): Como alcançar

É fácil - basta observar o Hocus Pocus original antes de assistir a sua seqüência. Você pode transmiti-lo agora através do Disney+ ou do Amazon Prime Video.

Escrito por Maggie Tillman.