Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A fase cinco do universo cinematográfico Marvel começará em 2023 com vários filmes e alguns programas de TV novos e de retorno. Um dos quais será a minissérie de Invasão Secreta para a Disney+.

Um trailer foi lançado durante as comemorações da Disney D23 em setembro, que você pode ver acima. Aqui também está tudo o que sabemos sobre o programa até agora.

-

Ainda não temos uma data de lançamento específica, apenas "2023". No entanto, pensa-se que será mais cedo do que mais tarde, no próximo ano.

A série de TV Invasão Secreta da Marvel será exclusiva para a Disney+. Você precisará ser um assinante para assisti-la.

squirrel_widget_187869

Haverá seis episódios na mini-série Invasão Secreta.

Baseado apenas vagamente no evento de quadrinhos que se estendeu por vários títulos em 2009, a série de TV Invasão Secreta se concentrará principalmente em Nick Fury e seu aliado Skrull Talos.

Eles procuram expor uma cabala de outros Crânios que podem mudar de forma e se infiltraram em posições de alto escalão nos governos da Terra.

O evento de ligação do super-herói apresentou tantos heróis nos livros que o orçamento seria maior até mesmo do que os dois últimos filmes dos Vingadores, então o tema da paranóia e da desconfiança permanece, mas a um nível mais pessoal.

Como você pode ver no trailer no topo desta página, Samuel L Jackson reempreende seu papel como Nick Fury, o antigo chefe da S.H.I.E.L.D., que retorna à Terra após uma longa ausência. Também se rebelam as funções de Cobie Smulders como Maria Hill, Martin Freeman como Everett K Ross, e Don Cheadle como James "Rhodey" Rhodes/War Machine.

Ben Mendelsohn será mais uma vez agente da Skrull Talos (do Capitão Marvel), enquanto Game of Thrones' Emilia Clarke interpretará Gloria Warner.

O que não observar, basicamente?

Os filmes dos Vingadores são um shoo-in, assim como o Capitão Marvel, onde você poderá ver Talos e Fury juntos pela primeira vez.

O Capitão América: Guerra Civil e Pantera Negra também devem ser colocados na lista de observação, com o Everett K Ross (Freeman) aparecendo em ambos. Oh, e é útil para alcançar os três primeiros episódios dos Agentes da S.H.I.E.L.D. para obter mais informações sobre Maria Hill (Smulders).

Veja também Homem-Aranha: Far From Home - Hill é imitado por um Caveira (Soren) nisso. Ele lhe dará algumas indicações sobre o que esperar da Invasão Secreta.

Essencialmente, leia nosso guia para os filmes e programas da MCU, o que deve ajudar: Que ordem você deve seguir em cada filme e programa de TV da Marvel?

Todos os filmes e programas de TV da Marvel estão disponíveis para transmissão na Disney+.

Com certeza existe - você pode assisti-lo no topo desta página.

Colocaremos outros trailers e detalhes conforme eles aparecerem.

Escrito por Rik Henderson.