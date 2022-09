Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Disney lançou um olhar de 10 minutos sobre os bastidores da nova série de TV Star Wars, Andor, como parte de suas comemorações do Dia Disney+.

Ela também contém uma longa seqüência de picos do programa, o que certamente abre nosso apetite para os três primeiros episódios que chegam em 21 de setembro de 2022.

-

Veja aqui como assisti-lo você mesmo.

Como faz parte do Dia Disney+, o Star Wars: Andor Special Look está disponível exclusivamente na Disney+.

Ele é apresentado em HD (1080p) com som surround 5.1 e apresenta o escritor/criador Tony Gilroy e o ator principal Diego Luna (Andor Cassiano) falando sobre o espetáculo e suas origens.

Eles revelam em que a série se concentrará, incluindo os primeiros dias do Andor Cassiano e seu recrutamento pela Rebelião antes do Rogue One. Em seguida, você recebe um longo clip do programa que também apresenta Stellan Skarsgård como Luthen Rael.

Você precisará de uma assinatura Disney+ para vê-lo, mas se você ainda não é um membro, há muita coisa no momento que lhe dá um mês do serviço de streaming por apenas $1,99 / £1,99. Você pode então escolher se deseja ou não continuar a assinar.

Você pode saber mais sobre Andor em nosso útil recurso: Andor na Disney+: Data de lançamento, trama, elenco e detalhes da série Rogue One prequel.

Aqui também está o trailer mais atual...

Escrito por Rik Henderson.