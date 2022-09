Obtenha a Disney+ por apenas $1,99 / £1,99 como parte do Dia Disney+.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Dia Disney+ promete ser um bom dia, com Thor: Amor e Trovão e o remake de ação ao vivo de Pinóquio estreando no serviço de streaming a partir de amanhã, 8 de setembro de 2022.

O serviço de streaming também acrescentará o documentário de bastidores nunca antes visto, Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, acrescente os versos em sing-along de Frozen e sua seqüência, enquanto os assinantes que visitarem os parques temáticos da Disney poderão aproveitar as vantagens da entrada antecipada e outras vantagens.

Além disso, se você ainda não é assinante ou deixou sua adesão expirar, você pode aproveitar um acordo especial Disney+ Day para garantir que você não perca.

Assinantes novos e de volta poderão obter um mês de Disney+ por apenas US$1,99 / £1,99 de 8 a 19 de setembro de 2022.

Após o mês com desconto, a assinatura continua ao preço usual de £7,99 por mês. Até lá, você já deve ter encontrado o suficiente para continuar assistindo, como a totalidade dos filmes e programas de TV Star Wars, todas as séries e filmes do Marvel Studios, além de muito mais.

Além disso, o Reino Unido e a Europa recebem os episódios finais de The Walking Dead on Disney+ a partir do início de outubro, enquanto muitas outras séries de TV e filmes de sucesso de bilheteria também estão disponíveis.

Escrito por Rik Henderson.