(Pocket-lint) - O primeiro filme Black Panther foi outro sucesso para a Marvel quando foi lançado em 2018 estrelado por Chadwick Boseman e Letitia Wright, e sua sequela será lançada muito em breve.

Wakanda Forever será uma das últimas partes da Fase 4 da Marvel para seu universo cinematográfico, e parece que será uma experiência emocional dada a morte de Chadwick Boseman em 2020. Temos aqui todos os detalhes que você precisa sobre o filme, incluindo seu trailer e data de lançamento.

Depois de ter estado na ardósia da Marvel por algum tempo, Wakanda Forever está finalmente na cúspide da liberação. Chegará aos teatros em 11 de novembro de 2022, e neste momento devemos estar a salvo de qualquer atraso de última hora, dado o quão iminente é essa data.

Até agora só houve um trailer para Wakanda Forever, mas é um trailer realmente emocionante que você pode conferir abaixo.

Para um primeiro trailer, é realmente bastante longo e mostra vislumbres de toda uma série de personagens familiares e também o maior recém-chegado - Namor, o Sub-Mariner.

Como mencionado acima, quando sair Wakanda Forever será exclusivo dos teatros, portanto, por pelo menos alguns meses você precisará ir a um cinema para vê-lo de fato.

No entanto, em algum momento (como todo filme da Marvel) ele chegará à Disney+, e supomos que isso provavelmente acontecerá em algum momento no início de 2023.

Isto significa que, se preferir, você pode aguentar e esperar que ele chegue no serviço de streaming, como uma forma mais acessível de observá-lo.

Temos uma versão oficial do que a história Wakanda Forever vai contar, graças ao próprio sinopse da Marvel para o filme:

"No Pantera Negra dos estúdios Marvel": Wakanda Forever, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e a Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervencionistas na esteira da morte do Rei T'Challa.

"Enquanto os Wakandans se esforçam para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e Everett Ross (Martin Freeman) e forjar um novo caminho para o reino de Wakanda".

Isso parece relativamente claro, mas como foi escrito antes do primeiro trailer, deixa de fora o enorme fator que é Namor e seu reino marinho de Talocan. Você pode ver lutas entre wakandans e talocanianos no trailer, então é óbvio que eles estarão em conflito nos pontos.

A grande e contínua questão que consumirá os fãs até que o filme seja lançado é, é claro - quem será o Pantera Negra no filme? Com Boseman infelizmente falecido, o terno será claramente usado por alguém novo, como mostra o final do trailer, mas não sabemos quem será.

Pode ser que Shuri o aceite, mas há muitos outros candidatos, e você pode ter que ir a um cinema para descobrir.

Pantera Negra: Wakanda Forever vê o diretor Ryan Coogler voltar para outro filme, que será uma ótima notícia para os fãs do personagem e do cenário.

A lista de casos é tão impressionante como sempre, com uma gama de atores novos e retornando:

Lupita Nyong'o como Nakia

Letitia Wright como Shuri

Angela Bassett como Rainha Ramonda

Danai Gurira como Okoye

Winston Duke como M'Baku

Florenca Kasuma como Ayo

Martin Freeman como Everett K Ross

Dominique Thorne como Riri Williams

Michaela Coel como Aneka

Tenoch Huerta como Príncipe Namor

Mabel Cadena como Namora

Alex Livinalli como Attuma

O tempo dirá quão grande ou pequena cada uma dessas partes acaba sendo, mas Tenoch Huerta se juntando como Namor é certamente uma grande adição em termos da tradição da série.

Escrito por Max Freeman-Mills.