(Pocket-lint) - Os guardiões do Galaxy's Groot, e especialmente o bebê Groot, conquistaram os corações dos fãs em todos os lugares com uma única frase: "Eu sou Groot".

Agora, a pequena árvore tem sua própria série de shorts, e eles são do tamanho de um quartilho como o próprio personagem.

Há cinco episódios na corrida, cada um com apenas 3 minutos de duração, e eles exploram o crescimento de Groot enquanto ele dá seus primeiros passos para fora do pote. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Os shorts acontecem depois dos eventos do Vol. 2 dos Guardiões da Galáxia, mas antes da cena da etiqueta de crédito. E nosso pequeno herói arbóreo ainda está confinado ao seu vaso de plantas, pelo menos inicialmente.

Ao longo da série, veremos uma variedade de aventuras e percalços enquanto Groot cresce.

Os shorts são dirigidos por Kirsten Lepore e co-escritos por Ryan Little. Vin Diesel reempreende seu papel como Groot, mostrando-nos novamente quanta emoção pode ser transmitida por uma única linha.

Também podemos aguardar com expectativa os cameos do Bradley Cooper's Rocket Racoon, bem como o diretor do Guardian of the Galaxy, James Gunn, dando voz a um relógio.

Sim! Na verdade, I Am Groot é exclusivo da plataforma Disney+, então você precisará de uma assinatura se quiser assistir aos shorts. Os episódios estrearam na plataforma em 10 de agosto de 2022.

As assinaturas da Disney+ começam em $7,99 por mês nos EUA e £7,99 no Reino Unido.

Curiosamente, os curtas I Am Groot estão listados separadamente no aplicativo Disney+, aparecendo como filmes autônomos em vez de uma série.

Isto torna um pouco complicado descobrir qual assistir primeiro, mas não temer, temos a ordem correta listada abaixo:

Os Primeiros Passos de Groot O Pequeno Tipo A perseguição de Groot Groot Takes a Bath Magnum Opus

Sim. Você pode assistir ao trailer oficial I Am Groot abaixo.

Se você não viu os filmes dos Guardiões da Galáxia, então você está perdendo. Ou talvez você gostaria apenas de refrescar sua memória. De qualquer forma, ambos os filmes estão disponíveis para transmissão na Disney+. Você também pode alugá-los ou comprá-los digitalmente na Amazon.

Escrito por Luke Baker.