(Pocket-lint) - A Disney anunciou mais detalhes sobre seu plano apoiado por anúncios, incluindo quanto custa e quando estará disponível. Curiosamente, não vai tornar a Disney+ mais barata para os assinantes existentes.

Se você estava esperando uma versão ainda mais barata da Disney+ com anúncios que custam bem menos de US$ 8, isso não está acontecendo. A partir de 8 de dezembro de 2022, você poderá assistir à Disney+ com anúncios por $7,99 por mês. Esse é o custo atual do plano original sem anúncios. No dia do lançamento do plano apoiado por anúncios, a Disney sem anúncios subirá até US$ 10,99 por mês nos EUA. Esta notícia não deve ser uma surpresa tão grande, pois a Disney vem dizendo aos investidores há meses que os anúncios estavam chegando ao seu principal serviço de streaming, e ela nunca prometeu uma economia.

No entanto, quando o plano de anúncios da Disney+ for lançado no final deste ano, ele terá uma "menor carga e freqüência de anúncios para garantir uma grande experiência para os telespectadores", disse Bob Chapek, CEO da Disney, durante a chamada de lucros do terceiro trimestre da empresa. Segundo a Disney, a empresa planeja limitar os intervalos comerciais a quatro minutos por hora. Também confirmou durante a chamada de quarta-feira que os anúncios não serão veiculados nos perfis das crianças.

A Disney espera expandir o plano de anúncios internacionalmente em 2023. Você só poderá obtê-lo mensalmente. (Além disso, a assinatura anual da Disney+ sem anúncios está aumentando de US$30 a US$109 por ano).

