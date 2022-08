Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Disney anunciou que aumentará o preço de uma assinatura da Disney+ ainda este ano. Ela também está introduzindo caminhadas para Hulu, Hulu com TV ao vivo e ESPN+, e está lançando novas opções de pacote de assinatura para todos os seus serviços de streaming de vídeo. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as novas mudanças de preço, incluindo quanto tudo custa e quando as tarifas mais altas começam.

Aalta de preços da Disney+ começa: 8 de dezembro de 2022

A Disney aumentará os preços para a Disney+ nos EUA a partir de 8 de dezembro de 2022.

Novo preço da Disney+: US$ 10,99 por mês (a partir de 8 de dezembro de 2022)

Nos EUA, uma assinatura Disney+ custará US$ 10,99 por mês, a partir de US$ 7,99 por mês.

Disney+ com preço de anúncios: $7,99 por mês (a partir de 8 de dezembro de 2022)

A Disney irá reestruturar ainda mais as opções de preços para a Disney+ no final deste ano, introduzindo um plano apoiado por anúncios nos EUA. Ele custará US$ 7,99 por mês quando for lançado em 8 de dezembro de 2022.

Hulu com preço de anúncios: $7,99 (a partir de 10 de outubro de 2022)

$7,99 (a partir de 10 de outubro de 2022) Hulu sem anúncio preço : $12,99 (a partir de 10 de outubro de 2022)

: $12,99 (a partir de 10 de outubro de 2022) Preço ESPN+: $9 ,99 por mês (a partir de 23 de agosto de 2022)

Sim. A partir de 10 de outubro de 2022, a Disney aumentará o preço de sua assinatura Hulu nos EUA. O plano gratuito passará de US$ 12,99 por mês para US$ 14,99, enquanto a versão com suporte de anúncios aumentará de US$ 1 a US$ 7,99 por mês. E em 23 de agosto de 2022, como anunciado anteriormente, o ESPN+ aumentará de US$ 6,99 por mês para US$ 9,99 por mês.

Nos EUA, a Disney oferecerá pacotes da Disney+, Hulu e ESPN+ - seja com ou sem anúncios. Eles variam de US$ 10 por mês a US$ 20 por mês.

Disney+, Hulu e ESPN+, todas sem anúncios: $19,99 por mês.

$19,99 por mês. Disney+ sem anúncios e Hulu e ESPN+ com anúncios: $14,99 por mês (preço somente para clientes existentes)

$14,99 por mês (preço somente para clientes existentes) Disney+, Hulu, e ESPN+ todos com anúncios: $12,99 por mês

$12,99 por mês Disney+ e Hulu com anúncios: $9 ,99 por mês

A Disney também terá novos preços americanos para seu Hulu com pacotes de TV ao vivo, variando de US$ 70 a US$ 83 por mês.

Hulu com TV ao vivo e Disney+, Hulu, e ESPN+ com anúncios: $69,99 por mês

$69,99 por mês Hulu com TV ao vivo e Disney+ sem anúncios: $74 ,99 por mês (preço somente para clientes existentes)

,99 por mês (preço somente para clientes existentes) Hulu com TV ao vivo, Disney+, e Hulu sem anúncios: $82,99 por mês

