(Pocket-lint) - O astronauta Buzz Lightyear estreou há quase 27 anos no Toy Story original, e agora é protagonista de seu próprio longa-metragem chamado Lightyear. Mas não se trata da figura de ação. Ao invés disso, é um spinoff sobre a história que inspirou um dos brinquedos preferidos de Andy. Aqui é onde você pode transmitir o Lightyear online agora mesmo, incluindo se está na Disney+, mais tudo o mais que você precisa saber sobre o novo filme da Pixar.

Lightyear é um filme de animação produzido por Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios. Ele protagoniza o lendário guarda-espaço Buzz Lightyear - como o personagem real; não o brinquedo com a voz de Tim Allen, do clássico original de 1995. No início do spinoff, Buzz e seus amigos do Star Command estão abandonados em um planeta alienígena a 4,2 milhões de anos-luz da Terra. Após vários anos e tentativas fracassadas de alcançar a hiperspeed, Buzz recruta Izzy, Mo, Darby e um robô companheiro chamado Sox para enfrentar sua missão mais difícil até agora: Derrotar o Imperador inimigo Zurg e viajar no tempo a fim de encontrar um caminho de volta para casa.

Chris Evans é a voz de Buzz em Lightyear. Enquanto isso, Keke Palmer é Izzy Hawthorne, Taika Waititi é a voz de Mo, e Peter Sohn é a voz do gato robótico Sox de Buzz.

Lightyear estreou no Teatro El Capitan, em Los Angeles, em 8 de junho de 2022. Recebeu um lançamento teatral nos EUA e no Reino Unido na sexta-feira, 17 de junho de 2022.

Infelizmente, o spinoff foi banido dos cinemas nos Emirados Árabes Unidos devido à inclusão de uma relação do mesmo sexo entre uma guarda-espaço chamada Alisha (expressada por Uzo Aduba) e seu parceiro.

Sim. Agora você pode transmitir Lightyear no IMAX Enhanced com uma assinatura Disney+. O filme estreou na plataforma de streaming em 3 de agosto de 2022. As assinaturas começam em $7,99 por mês nos EUA e £7,99 no Reino Unido.

Sim. A Lightyear está disponível para ser transmitida no Amazon Prime Video em UHD. Você pode comprá-lo por $19,99 nos EUA.

Não. Lightyear ainda não está disponível para compra em Blu-ray ou DVD.

Sim. Você pode assistir o último trailer Lightyear no topo desta página. Incluímos um mais antigo abaixo.

Dado que a Lightyear se baseia na história por trás de Buzz, o brinquedo da Toy Story, talvez você queira revisitar a franquia da Pixar. Todos os quatro filmes da Toy Story estão sendo transmitidos na Disney+. Você também pode alugá-los ou comprá-los digitalmente na Amazon.

Você também deve verificar o pedido de filmes Pixar recomendado pela Pixar. Dizemos a você exatamente onde a Lightyear se encontra na linha do tempo completa da teoria da Pixar (e na linha do tempo da Toy Story). Basicamente, Lightyear é um filme de ficção científica que Andy teria visto antes dos eventos de Toy Story. Ver o Lightyear provavelmente o fez querer a figura de ação do Buzz Lightyear. E por causa disso, Lightyear está à frente dos atuais filmes Toy Story no Universo Pixar.

Escrito por Maggie Tillman.