Quem vencerá as guerras Pinocchio, Netflix ou Disney+?

(Pocket-lint) - A Disney+ e a Netflix vão duelar este ano no que está destinado a ser um dos campos de batalha mais ferozes até agora. Sim, eles logo estarão envolvidos no que está sendo chamado de "guerras Pinóquio".

Bem, estamos chamando isso de qualquer maneira.

Ambos os serviços de streaming lançarão notavelmente um filme Pinóquio nos próximos meses - Disney+ em setembro, Netflix a seguir em dezembro.

Um é um remake de ação ao vivo do clássico cartoon da Disney, dirigido por Robert Zemeckis (Back to the Future, Forrest Gump, The Polar Express); o outro é um filme mais escuro e animado baseado na história original e dirigido por Guillermo del Toro (Hellboy, Labirinto do Pan, A Forma da Água).

Agora temos trailers teaser para cada um e ambos estão com bom aspecto. Mas, você realmente vai querer assistir dois filmes de Pinóquio em um curto espaço de tempo? E, se não, qual é o que escolher?

Aqui estão nossos pensamentos.

Disponível: Netflix

Netflix Data de lançamento: dezembro de 2022

Co-dirigido com o animador Mark Gustafson, o Pinóquio de del Toro será lançado primeiramente nos cinemas em novembro, depois seguirá na Netflix a tempo para as férias.

O estilo de animação nos lembra muito de O Pesadelo Antes do Natal e Noiva de Cadáver de Tim Burton - com um tom mais escuro para o remake da Disney abaixo. Ele estrela Ewan McGregor como Sebastian J. Cricket e também apresenta Cate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturro e Christoph Waltz na impressionante lista do elenco.

A história segue mais de perto a história original de Carlo Collodi e, vamos ser honestos, esta não será realmente a versão para mostrar às crianças pequenas na manhã de Natal. Considerando a consistência da produção de del Toro, esperamos, no entanto, que esta seja uma versão de rachar para crianças mais velhas e adultos.

Disponível: Disney+

Disney+ Data de lançamento: 8 de setembro de 2022

Quem não gosta do filme animado Pinóquio da Disney? Na verdade, ele suscita a pergunta por que a casa do mouse decidiu refazê-lo como um filme de ação ao vivo em primeiro lugar. O original de 1940 ainda hoje se mantém de pé.

Ainda assim, se alguém pode fazer a mistura de ação ao vivo e efeitos especiais animados necessários para dar vida ao Pinóquio (tanto literalmente como figurativamente), é Robert Zemeckis. E, seu colaborador de longa data, Tom Hanks, parece perfeitamente adequado para tocar Geppetto.

Outras estrelas a serem apresentadas incluem Joseph Gordon-Levitt como Jiminy Cricket, enquanto Luke Evans (Furious 7) assume o lugar de motorista como cocheiro.

Em termos simples, este será o filme Pinóquio para toda a família este ano. Bem, descontando o original, ou seja.

Em conclusão, ambos têm seus méritos e, pelo que vimos até agora, são direcionados a diferentes públicos. Além disso, como ambos estarão disponíveis como parte de uma assinatura de serviço de streaming sem taxas adicionais, não há compromisso. Ahem.

