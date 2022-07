Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os fãs do Daredevil foram tratados com as notícias que estavam esperando no fim de semana. Durante o painel da Marvel Studios em San Diego Comic-Con, Kevin Feige confirmou que o homem sem medo estará de fato voltando para a pequena tela, e que o novo show da Disney+ será intitulado Daredevil: Born Again.

Aqueles que já sabem terão imediatamente ficado arrepiados, pois esse é o nome da melhor história da história dos quadrinhos.

Escrito por Frank Miller, vencedor de vários prêmios, com arte de David Mazzucchelli, ele se deparou com os números Daredevil 227 a 231 em 1986 e redefiniu o personagem muito parecido com o que Miller's The Dark Returns fez com o Batman.

Começa com Karen Page, secretária de Murdock e Nelson, vendendo a identidade secreta de seu ex-namorado a Wilson Fisk (Kingpin) para uma dose de drogas e as coisas ficam ainda mais sombrias a partir daí.

Fisk então começa a demolir a vida pessoal de Murdock, esperando destruir Daredevil no processo. Nós nos absteremos de eleborar mais, pois aconselhamos que você pegue uma cópia da edição coletada para descobrir por si mesmo, pois ainda hoje é uma leitura extraordinária. Assim como o folheto comercial, está disponível em Kindle e Comixology para leitura em um dispositivo móvel ou tablet.

No entanto, temos uma pergunta - quanto da série de TV epônimo será adaptado a partir desta linha específica de estroil?

Para começar, grande parte da série Daredevil existente originalmente feita para a Netflix já foi inspirada em Born Again. Além disso, assumimos que a série Disney+ terá uma classificação etária mais baixa do que a série legada, portanto não temos certeza de quão escura a casa do mouse permitiria que ela fosse.

Ainda assim, há alguns temas que temos certeza que ainda podem ser explorados e, considerando que Charlie Cox e Vincent D'Onofrio estarão se reapresentando a seus papéis como Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin respectivamente, esta seria uma ótima maneira de dar o pontapé inicial em sua corrida oficial da MCU da maneira mais violenta e espetacular.

Atrevido: Born Again será uma série de TV de 18 episódios feita pela Marvel Studios para a Disney+. Começará na primavera de 2024.

Escrito por Rik Henderson.