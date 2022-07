Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Disney finalmente adicionou Deadpool 1 e 2, mais Logan à Disney+ nos EUA, com os três expandindo sua coleção de filmes antigos da Marvel.

Eles também representam uma mudança de tom para o serviço nos Estados Unidos, já que cada um foi classificado como R no lançamento, portanto, fora do mandato familiar original para a plataforma. Portanto, você é encorajado a verificar duas vezes seus controles parentais, especialmente para perfis pertencentes a espectadores mais jovens.

Temos um guia sobre como definir os controles parentais na Disney+ que você pode verificar.

O trio de filmes tem estado nas versões britânica e européia da Disney+ há algum tempo, e são apresentados em 4K HDR / Dolby Vision e com áudio Dolby Atmos. Eles são classificados 16+ pela Disney+.

Os dois filmes de Deadpool são uma grande explosão, com Ryan Reynolds no seu melhor durante todo o tempo. E, Logan é um soberbo e quase futuro take sobre o personagem Wolverine. É livremente baseado no gibi Old Man Logan, dirigido por Mark Millar e Steve McNiven, mas se desvia dos pontos mais loucos do enredo.

A Disney continua fazendo da Disney+ o balcão único para todos os programas de TV e filmes da Marvel, com um número saudável de filmes do Homem-Aranha e dos X-Men, agora também disponível. Em parte, ela é ajudada pela aquisição da Fox em 2019, que lhe deu controle sobre algumas das propriedades da Marvel anteriormente licenciadas para o então estúdio de terceiros.

Escrito por Rik Henderson.