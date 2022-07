Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A ESPN está aumentando o preço de seu serviço de streaming ESPN+ de $6,99 por mês para $9,99 por mês. Isso representa um aumento de cerca de 43%.

O novo preço entra em vigor em 23 de agosto, de acordo com o Sports Business Journal. O plano anual também está subindo de $69,99 para $99,99. Se você conseguir ESPN+ como parte do pacote da Disney+ com ESPN+, Disney+ e Hulu com suporte de anúncios por US$13,99 por mês, esse preço permanecerá. O mesmo vale para o pacote que inclui ESPN+, Disney+, e Hulu sem anúncios por $19,99 por mês.

Entretanto, a Pocket-lint não pôde confirmar o novo preço no website do serviço e nas páginas de suporte. Segundo consta, uma declaração de um porta-voz da Disney sugere que os assinantes serão notificados na próxima semana.

Tenha em mente que a ESPN+ aumentou seus preços duas vezes no ano passado. O serviço afirma oferecer milhares de eventos exclusivos ao vivo, shows originais de estúdio e séries que não estão nas redes da ESPN. A ESPN+ permite aos assinantes comprar eventos UFC PPV e conteúdo on-demand também, incluindo toda a biblioteca 30 Para 30, selecione a ESPN Filmes, reproduções de jogos, e muito mais.

Para saber mais sobre como a ESPN+ funciona, veja o guia da Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.