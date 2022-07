Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma série de TV alienígena está em desenvolvimento. Na verdade, pode haver duas.

Afirma-se que tanto o apresentador Fargo Noah Hawley quanto o criador original Ridley Scott estão trabalhando em uma série separada baseada na franquia Alienígena.

Aqui está tudo o que sabemos sobre eles até o momento.

Até muito recentemente, a única série de TV alienígena que se dizia estar em produção estava sendo escrita e produzida por Noah Hawley, o criador do programa de TV Fargo.

Será baseado em uma Terra quase futura, ele explicou à Vanity Fair em julho de 2021: "É uma história que se passa na Terra... As histórias alienígenas estão sempre presas... Presas em uma prisão, presas em uma nave espacial.

"Pensei que seria interessante abri-la um pouco para que as apostas do 'O que acontece se você não conseguir contê-la?' sejam mais imediatas".

Hawley também revelou que haverá temas de classe e igualdade, com os alienígenas atacando vítimas corporativas de classe alta, enquanto os fuzileiros de classe baixa são os enviados para resolver o problema.

Tem havido algum retrocesso no conceito, com os fãs reclamando que ele se afasta muito dos filmes originais dos Alienígenas. Eles prefeririam ter uma série mais tradicional Alienígena ambientada no espaço.

O programa está sendo feito para o canal FX nos Estados Unidos com seu diretor, John Landgraf, alegando em fevereiro de 2022 que houve cinco roteiros escritos até o momento.

O início das filmagens estava previsto originalmente para este ano (2022) para um lançamento em 2023.

Um relatório mais recente, publicado pelo Giant Freakin Robot, afirma que o diretor original do Alien, Ridley Scott, decidiu fazer também sua própria série de TV Alien - desta vez para a Hulu.

Vamos ser honestos, isto parece um pouco rebuscado, especialmente porque tanto Hulu quanto FX são propriedade da Disney e parece improvável que a corporação queira que dois programas rivais sejam feitos sob o mesmo guarda-chuva geral, mas ei, não é totalmente inconcebível.

Além disso, diz-se que a versão Scott será colocada no espaço - o que será melhor recebido pelos fãs preocupados com a visão de Hawley.

Ridley Scott também escreve e dirige ele mesmo "muitos episódios" da série adicional, o que também vai excitar a base de fãs.

Talvez, esta série adicional esteja sendo projetada para correr atrás do equivalente em moeda estrangeira, até mesmo para se ligar a ela? Ou talvez a Disney queira um universo cinematográfico Alienígena / Predador muito parecido com o da Marvel e Guerra das Estrelas? Isso certamente faria mais sentido.

A série de TV Alienígena confirmada (Hawley's) será transmitida no ar nos EUA. Isso provavelmente a colocará na Disney+ no Reino Unido, considerando outros canais de FX que estreiam na plataforma de transmissão sob sua bandeira Star.

A segunda série de TV Alienígena, segundo rumores, está prevista para Hulu, o que também a coloca no radar da Disney+ fora dos Estados Unidos.

Recentemente foi afirmado que a série de TV FX Alienígena estará disponível em algum momento em 2023.

No entanto, considerando que ainda está por iniciar a produção completa e a quantidade de efeitos que sem dúvida exigirá, suspeitamos que isso possa deslizar de volta para 2024.

Ainda não há rumores sobre uma possível data de lançamento da própria série de TV alienígena da Scott (se ela se desenvolver).

Enquanto você espera a chegada de qualquer uma das séries de TV Alienígenas, há um mundo inteiro de filmes Alienígenas para desfrutar. Você também deve pôr em dia a franquia Predator, pois há boas indicações de que eles se tornarão ainda mais entrelaçados no futuro.

Temos um grande filme sobre os filmes Alienígenas / Predadores que certamente aguçará seu apetite: Qual é a melhor ordem para assistir aos filmes do Universo Alienígena? Como o Predador se encaixa?

Escrito por Rik Henderson.