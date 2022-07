Quando Tron completa 40 anos, eis como alcançar o universo Tron

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tron está celebrando seu 40º aniversário, tendo sido lançado pela primeira vez em 9 de julho de 1982 nos EUA. Tron tem desfrutado de um culto que se segue, sendo um dos primeiros filmes a fazer uso extensivo de CGI - imagens geradas por computador - e explorando o mundo dos computadores que ainda era novo para muitas pessoas.

Essa imagem tornou-se culturalmente icônica apresentando um mundo que não tinha sido realmente imaginado antes. Em vez dos mundos alienígenas tão comuns à ficção científica contemporânea, este era um mundo de construção inteiramente artificial.

É um mundo que é mais relevante do que nunca, pois jogamos ao redor de expressões como"metaverso", mas também abriu a porta para outros seguirem desde O Homem Cortador de Grama (1992) passando por A Matriz (1999) até Ready Player One (2018).

Foi realmente Tron que deu início a este gênero de filme que agora é comum, embora o vejamos na literatura de ficção científica que precede seu lançamento, por exemplo, através da caixa de empatia no seminal Do Androids Dream of Electric Sheep (1968) de Philip K. Dick, a inspiração para Blade Runner - também lançado em 1982.

Além da manifestação de um mundo virtual, Tron joga para uma paranóia que é explorada repetidamente na ficção científica - o medo de que as máquinas assumam o controle.

Tron não está sozinho em seu universo: para celebrar e explorar este mundo sintético, aqui estão os filmes de Tron e a ordem para vê-los. Você pode encontrar a maior parte de Tron na Disney+.

Tron, criado por Steven Lisberger, nos apresenta a Kevin Flynn (Jeff Bridges) um ex-funcionário da ENCOM que está tentando invadir seu mainframe, e descobrindo que o Programa de Controle Mestre da ENCOM está tentando tomar o controle. Flynn tenta implantar Tron - um programa projetado para proteger o sistema por seu amigo Alan Bradley (Bruce Boxleitner) - e é digitalizado por um laser experimental, encontrando-se no mundo virtual do mainframe.

Agindo como uma seqüência do filme de 1982, o Legado vê Sam (Garrett Hedlund), filho de Flynn, descobrir um porão escondido na antiga arcada de Flynn, com um laser, que digitaliza Sam e o envia para o Grid, um mundo virtual criado por Flynn. Sam participa de vários jogos e acaba descobrindo seu pai desaparecido preso na Grade e assume o Clu. Este filme foi trilha sonora do Daft Punk.

The Next Day é um curta-metragem que retoma logo após o término do Legacy, mas assume a forma de noticiários montados explorando o movimento Flynn Lives e um pouco da história entre os dois primeiros filmes. Ele apresenta Alan Bradley e Roy Kleinberg (Dan Stor).

O animado Levante Tron centra-se em Beck, que lidera a revolução na Grade e Clu, o vilão do Tron Legacy. Embora isto venha depois do Legado, os eventos acontecem na Grade no período entre os dois filmes. Trata-se de uma série de TV, com 19 episódios.

Escrito por Chris Hall.