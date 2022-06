Wu-Tang: Uma saga americana 3: Eis o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Wu-Tang pode ser para as crianças, mas a história da ascensão do grupo à fama é muito mais do que um assunto de adultos.

Em 2019, a primeira série de Wu-Tang: Uma saga americana viu a história de origem do mundialmente famoso grupo de rap imortalizado na TV.

Desde então, o programa foi para agarrar os corações e mentes dos telespectadores, esmagando uma pontuação de 95% de audiência em Tomates Podres e passando por uma segunda temporada em Hulu, em 2021.

O que está acontecendo com o Wu-Tang: Mas uma saga americana? Existe a possibilidade de haver uma terceira temporada? E o que mais você precisa saber sobre as façanhas do grupo em Staten Island, em Nova York? Nós temos os detalhes que você precisa saber.

Wu-Tang: Uma Saga Americana é um drama televisivo criado com a ajuda do RZA - o líder e membro fundador do Clã Wu-Tang. O programa é livremente baseado na formação do icônico grupo de rap e nas paradas dos membros das paradas em sua cidade natal de Staten Island.

Wu-Tang: Uma Saga americana segue de perto um jovem RZA durante o final dos anos 80, quando ele começou a encontrar sua paixão pela música de artesanato. Observamos Bobby Diggs (conhecido como Prince Rakeem (e mais tarde como RZA)) enquanto ele descobre o sucesso e o fracasso ao longo do caminho para a grandeza.

Wu-Tang: Uma Saga americana foi criada pelos produtores co-executivos RZA e Alex Tse, de modo que, como você pode imaginar, há alguma verdade na história, embora não seja sem um pouco de licença artística. Diz-se que o espetáculo é uma obra de ficção histórica, mas fundada em eventos verdadeiros.

O próprio RZA o coloca melhor:

"Não se pode pegar cada momento e expô-lo". Você condensou os momentos. É como suco de uva concentrado... você vai aprender mais, você será capaz de equilibrar o que é realidade e o que não é".

No entanto, o show mostra a interessante história da ascensão do talvez o grupo mais influente no hip-hop. Uma que foi fundada com base na "Filosofia oriental captada de filmes de kung fu, ensinamentos da nação de 5% captados nas ruas de Nova York, e histórias em quadrinhos".

Wu-Tang: Uma Saga Americana acontece no início dos anos 90. Ocorre em Nova York, bem no auge da epidemia de cocaína.

A série segue Bobby Diggs enquanto ele tenta encontrar uma saída para as dificuldades e drogas com música. O grupo de amigos está dividido entre o crime e a música enquanto apenas tenta sobreviver.

Durante a primeira temporada, vemos vários eventos da história do grupo ocorrerem, incluindo a primeira saída do RZA para o rap como artista solo sob o nome do Príncipe Rakeem. Durante esse tempo, ele trabalha em um único Ooh I Love You Rakeem que depois se depara com problemas antes de ser retirado da gravadora.

Estas partes da história são certamente baseadas na realidade e até mesmo os problemas com Tommy Boy falhando em obter os direitos sobre a amostra original são baseados em eventos reais.

Embora seja o foco principal de Wu-Tang: Uma saga americana é sobre Bobby Diggs, muitos dos outros membros centrais do Clã Wu-Tang também desempenham um papel importante na história.

A corrente principal do elenco inclui:

Ashton Sanders como Bobby Diggs aka The RZA

Johnell Xavier Young como Gary Grice também conhecido como The GZA

Siddiq Saunderson como Dennis Coles aka Ghostface Killah

Shameik Moore como Corey Woods aka Raekwon

David "Dave East" Brewster como Clifford Smith, também conhecido como Método Homem

JaQwan J. Kelly como Jamel Irief aka Masta Killa

Julian Elijah Martinez como Mitchell "Divino" Diggs

Marcus Callender como Oliver "Power" Grant

Joey Bada$$ como Jason Hunter, também conhecido como Inspectah Deck

Caleb Castille como Darryl "Chino" Hill, também conhecido como Cappadonna

Jake Hoffman como Steve Rifkind

Damani Sease como Lamont Jody Hawkins t.c.p. U-God (estação 2)

Fãs de olhos fechados do grupo de rap que assistiram a primeira temporada de Wu-Tang: Uma saga americana terá notado que um membro do grupo U-God, está estranhamente ausente do programa. Lamont Jody Hawkins aka U-God foi um dos membros originais do Clã Wu-Tang desde sua formação original e é bem conhecido por seu fluxo rítmico áspero.

No início de 1992, U-God foi condenado por acusações de posse de armas de fogo e drogas, o que significou que ele perdeu as sessões de gravação do álbum original (Enter the Wu-Tang (36 Chambers)). Alguns podem ter pensado que foi por isso que ele não apareceu na primeira temporada.

Mas quando perguntado sobre isso, o RZA deixou claro que o U-God sempre faria parte da série e até tinha sido consultor no programa e estava programado para aparecer na segunda temporada.

Wu-Tang: Uma Saga americana teve uma primeira temporada de 10 episódios que estava disponível no Hulu e agora está na Disney+.

A segunda temporada da mostra começou em setembro de 2021 e foi ao ar em Hulu. Este próximo passeio para o Clã Wu-Tang centra-se na elaboração do álbum de estréia, "Enter the Wu-Tang (36 Chambers" e tudo o que foi junto com isso.

Os fãs do espetáculo apreciaram profundamente as primeiras temporadas e queriam saber se haveria uma terceira temporada. A boa notícia é que a terceira temporada foi confirmada por Hulu.

A má notícia é que se trata da série final.

Não há uma palavra oficial sobre quando a terceira e última temporada será transmitida. Embora seja esperado que isso aconteça por volta de setembro de 2022, se o calendário de lançamento anterior for algo a ser feito.

Se você é dos EUA, então você pode transmitir as duas primeiras temporadas de Wu-Tang: Uma Saga Americana em Hulu.

Se você está fora dos Estados Unidos, então você pode ver a primeira temporada de Wu-Tang: Uma saga americana na Disney+, mas não a segunda, ainda não. Tem havido rumores de que a segunda temporada irá aparecer na Disney+ perto do final de 2022, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente.

A terceira temporada ainda não tem uma data no ar, mas atualizaremos este artigo quando soubermos mais.

Escrito por Adrian Willings.