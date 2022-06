Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A mini-série Obi-Wan Kenobi terminou com uma excelente final que atingiu a Disney+ na quarta-feira, 22 de junho de 2022. Ela abordou muitas questões, incluindo importantes elementos de ligação com Star Wars: Uma Nova Esperança, mas deixou uma enorme sem resposta: haverá uma segunda série?

Aqui olhamos para a possibilidade de uma segunda temporada Obi-Wan Kenobi e damos nossas próprias idéias sobre o que ela poderia conter.

Vamos adverti-lo, há muitos spoilers para a primeira temporada, então sugerimos que vá assistir aos seis episódios da Disney+ antes de continuar lendo, se ainda não o fez.

Infelizmente, não há planos atuais para a segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. No entanto, nunca diga nunca.

Certamente, alguns membros do elenco e o diretor deixaram a porta aberta para futuras histórias estreladas pelos idosos Jedi.

Por exemplo, o próprio Obi-Wan, Ewan McGregor, está pronto para isso: "Eu realmente espero que façamos outra", disse ele em uma entrevista com a GQ antes do final transmitido.

E enquanto a diretora da série, Deborah Chow, vê a série como uma oportunidade única, ela deixou a porta aberta para um retorno um dia: "Para esta, nós realmente a concebemos como sendo uma série limitada". É realmente uma grande história com um começo, meio e fim", disse ela à Entertainment Tonight, antes de acrescentar: "Acho que, se fosse para frente, só seria se houvesse uma razão real para outra".

A produtora executiva, Kathleen Kennedy, continuou a conversa sobre o mesmo tema: "Acho que se houver um grande envolvimento e as pessoas realmente quiserem mais Obi-Wan, certamente daremos essa consideração", disse ela na mesma entrevista.

Claro que, considerando que isto é apenas o início da conversa, podem passar anos até que possamos ver uma nova estação, se é que vamos ver. Pelo menos, num futuro próximo, teremos Guerra das Estrelas: Andor e A 3ª temporada Madaloriana.

Ainda há algumas lacunas a serem preenchidas entre o final da temporada 1 de Obi-Wan e Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança.

Para começar, o que aconteceu com Kenobi para torná-lo tão de cabelos brancos e grisalhos em apenas 10 anos?

Também, talvez explique porque ele só mudou seu primeiro nome (para Ben) e não seu sobrenome, mas ainda não foi encontrado pelo Império? Dito isto, talvez também explique por que Lucas mantém o sobrenome de seu pai e está "escondido" no planeta natal de Anakin.

Para ser justo, o final da série Obi-Wan Kenobi finalmente coloca em repouso um dos maiores buracos de enredo, onde a mensagem de Leia em Uma Nova Esperança sugere que ela nunca conheceu os Jedi, mesmo tendo ido com ele em uma aventura por toda a galáxia há menos de uma década. Ela disse que não deve dizer que o conheceu, e assim a mensagem no R2-D2 é propositalmente ambígua no caso de ser interceptada.

Isso não explica porque Obi-Wan/Ben não tem nenhuma lembrança do R2-D2 em Uma Nova Esperança, depois de compartilhar várias aventuras. É verdade que ele nunca "possuiu" o andróide, como sugere, mas pelo menos o reconheceria.

Mas, com toda seriedade, gostaríamos de ver mais do Grande Inquisidor e da Inquisição em geral. Além disso, gostaríamos de ver a Reva de Moses Ingram voltar. Talvez Andor - que também é colocado antes de Uma Nova Esperança (antes de Rogue One, na verdade, como é uma prequela) - revele mais. E então Obi-Wan S2 poderia segui-la? Um pouco como The Book of Boba Fett tie-in com The Mandalorian.

De qualquer forma, ficaríamos muito felizes em saber de outra série do Obi-Wan. Nós o informaremos se soubermos mais.

